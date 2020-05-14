Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar artıyor Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 571'e, Cezayir'de 529'a, Fas'ta 190'a yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 571'e, Cezayir'de 529'a, Fas'ta 190'a yükseldi. Irak, Yemen ve Ürdün'de de vaka sayıları arttı.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 taşıyan 15 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 571 olduğu belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki vaka sayısının da 10 bin 829'a çıktığı, 2 bin 626 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 7 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, böylece ölü sayısının 529'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, toplam vaka sayısının 6 bin 442'ye ulaştığı, iyileşenlerin ise 3 bin 158 olduğu aktarıldı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığı, 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 190'a, vaka sayısının da 95 artarak 6 bin 607'e çıktığını duyurdu.

Açıklamada, iyileşen sayısı ise 3 bin 310 olarak paylaşıldı.

Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesi, hükümetin kontrolü altındaki bölgelerde vaka sayısının 85'e yükseldiğini açıkladı.

Komite daha önce vefat sayısını 12 olarak duyurmuştu.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 3 bin 143'e çıktığı, 2 bin 28 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir de yaptığı açıklamada, vaka sayısının 586'ya yükseldiğini, 393 kişinin ise hastalığı atlattığını belirtti.

Kaynak: AA