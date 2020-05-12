Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları artıyor
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Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 2, Bahreyn'de 1 kişi daha yaşamını yitirirken Fas, Umman ve Lübnan'da vaka sayıları arttı.

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vaka sayıları artıyor
12.05.2020 15:06 | Son Güncelleme: 12.05.2020 15:06

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 2, Bahreyn'de 1 kişi daha yaşamını yitirirken Fas, Umman ve Lübnan'da vaka sayıları arttı.

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği belirtildi.

Ülkede 783 kişide daha virüs tespit edildiği kaydedilen açıklamada, son verilere göre toplam can kaybının 203'e, vaka sayısının 19 bin 661'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, şu ana kadar hastalıktan 6 bin 12 kişinin kurtulduğu aktarıldı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise 1 kişinin daha salgın nedeniyle ölmesiyle toplam can kaybının 9'a yükseldiği duyuruldu.

Bakanlık açıklamasında, 79 kişinin daha enfekte olduğu, vaka sayısının 5 bin 236'ya ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, şu ana kadar Kovid-19 teşhisi konulan 2 bin 152 kişinin de sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığı da 148 kişide daha virüs tespit edildiğini açıkladı.

Son tespitlerle vaka sayısının 3 bin 721'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, 1250 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, virüs nedeniyle yeni can kaybının olmadığı ifade edildi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığı, ülkede 99 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve toplam vaka sayısının 6 bin 380'e yükseldiğini açıkladı.

Açıklamada, iyileşen hasta sayısının da 2 bin 930 olduğu belirtildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı ise 11 kişide daha virüs tespit edildiğini ve ülkede Kovid-19 vaka sayısının 870'e çıktığını, yeni can kaybı olmadığını açıkladı.

Açıklamada ayrıca, 234 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Lübnan'da yeni tip koronavirüs nedeniyle 26 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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