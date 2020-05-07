Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
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Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
07.05.2020 19:42 | Son Güncelleme: 07.05.2020 19:42

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Suudi Arabistan'da 219'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 165'e, Kuveyt'te 44'e yükselirken, Katar, Bahreyn, Umman, Fas ve Lübnan'da ise vaka sayıları arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Suudi Arabistan'da 219'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 165'e, Kuveyt'te 44'e yükselirken, Katar, Bahreyn, Umman, Fas ve Lübnan'da ise vaka sayıları arttı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 10 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 219'a yükseldiği belirtildi.

Toplam vaka sayısının 33 bin 731'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısı ise 7 bin 798 olarak paylaşıldı.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 8 kişinin daha Kovid-19'dan yaşamını yitirdiği, toplam can kaybının 165 olduğu aktarıldı.

Açıklamada, vaka sayısının 16 bin 240'a, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 3 bin 572'ye yükseldiği aktarıldı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kaybının 44'e çıktığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, vaka sayısının 6 bin 567'ye, iyileşen hasta sayısının ise 2 bin 381'e ulaştığı ifade edildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 18 bin 890'a çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 2 bin 286 kişinin virüsü yenerek sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Virüs nedeniyle yeni vefat kaydedilmeyen ülkede şu ana kadar toplam can kaybı 12 olarak açıklanmıştı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısının 4 bin 111'e, iyileşen hasta sayısının 980'e yükseldiği aktarıldı.

Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada, ülkedeki Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 8 olduğu belirtilmişti.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığı, ülkedeki toplam vaka sayısının 2 bin 958'e, iyileşen hasta sayısının ise 980'e yükseldiğini duyurdu.

Ülkede Kovid-19 kaynaklı yeni vefat belirtilmezken, daha önce yapılan açıklamada toplam can kaybının 13'e ulaştığı ifade edilmişti.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığı, ülkedeki toplam vaka sayısının 5 bin 505'e, iyileşen hasta sayısının ise 2 bin 124'e çıktığını açıkladı.

Ülkede yeni vefat kaydedilmezken daha önceki bakanlık açıklamasında toplam can kaybının 183'e yükseldiği bildirilmişti.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, vaka sayısının 784'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, virüs kaynaklı yeni can kaybının olmadığı belirtildi.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 25 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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