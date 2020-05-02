Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Ürdün'de 9'a, Irak'ta 95'e, Mısır'da 415'e, Cezayir'de 459'a, Fas'ta 173'e, BAE'de 119'a yükselirken, Yemen'de de vaka sayısı 10'a çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Ürdün'de 9'a, Irak'ta 95'e, Mısır'da 415'e, Cezayir'de 459'a, Fas'ta 173'e, BAE'de 119'a yükselirken, Yemen'de de vaka sayısı 10'a çıktı.

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgın nedeniyle 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de enfekte olduğu belirtildi. Böylelikle ülkedeki toplam can kaybı 9'a, vaka sayısı da 460'a yükseldi.

Açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısı 370 olarak aktarıldı.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 1 kişinin daha yaşamını yitirmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 95'e yükseldiği ifade edildi.

Ülkede 66 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 2 bin 219'a çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 1473'e ulaştığı belirtildi.

Mısır

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 hastası 9 kişinin yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 415'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, 298 kişide Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 6 bin 193'e çıktığı aktarıldı.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 taşıyan 6 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, böylelikle toplam can kaybının 459 olduğunu söyledi.

Ülkede 141 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini aktaran Fevrar, toplam vaka sayısının 4 bin 295'e çıktığını dile getirdi.

Cezayirli yetkili ayrıca 51 kişinin daha iyileşmesiyle ülke genelinde virüse yakalanıp sağlığına kavuşanların sayısının 1877 olduğu bilgisini paylaştı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Müdürü Muhammed Elyubi, yaptığı açıklamada, 2 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısının 173'e yükseldiğini duyurdu.

Elyubi, 160 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 4 bin 729'a çıktığını, bunlardan 1256'sının sağlığına kavuştuğunu ifade etti.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığı ise 8 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 119'a yükseldiğini duyurdu.

Açıklamada, 561 kişinin enfekte olmasıyla vaka sayısının 13 bin 599 sınırına dayandığı, iyileşenlerin sayısının ise 2 bin 664'e ulaştığı kaydedildi.

Yemen

Yemen'de yeni tip koronavirüs vaka sayısı 10'a ulaştı.

Kovid-19 ile Mücadele Yüksek Acil Durum Komitesi Sözcüsü Ali el-Velidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ikisi Aden'de, biri de Taiz'de olmak üzere ülkede 3 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiğini söyledi.

Velidi, böylece ülkedeki toplam vaka sayısını 10'a ulaştığını ifade etti.

Yemen hükümetine bağlı Koronavirüsle Mücadele Yüksek Ulusal Komitesi, 30 Nisan'da ülkede Kovid-19 sebebiyle iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi ise daha önce yaptığı açıklamada, Kovid-19'un Yemen'de yayılmış ancak tespit edilmemiş olabileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA