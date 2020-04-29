Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
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Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Kuveyt'te 24'e yükselirken, Katar, Bahreyn ve Lübnan'da vaka sayıları arttı.

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kayıpları ve vakalar arttı
29.04.2020 18:30 | Son Güncelleme: 29.04.2020 18:30

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Kuveyt'te 24'e yükselirken, Katar, Bahreyn ve Lübnan'da vaka sayıları arttı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bir kişinin daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ve böylece ülkede Kovid-19'dan kaynaklı can kayıplarının 24'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada 300 kişinin daha enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının ise 3 bin 440 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ülkede 1389 kişinin ise sağlığına kavuştuğu aktarılan açıklamada, 28'inin durumu kritik olmak üzere 66 hastanın yoğun bakımda olduğu kaydedildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığının açıklamasında, 643 yeni Kovid-19 tanısıyla toplam vaka sayısının 12 bin 564'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, bugüne kadar hastalardan 1243'ünün sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 58 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, toplam vakanın ise 2 bin 869'a yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, iyileşen kişi sayısının 1370 olduğu kaydedildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 4 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 721'e çıktığını, hastalığı yenen kişi sayısının ise 150 olduğunu açıkladı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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