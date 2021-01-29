Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Lübnan'da 59, Fas'ta 22, Irak ve Ürdün'de 12, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 7, Suudi Arabistan'da ise 2 kişi hayatını kaybederken, Kuveyt ve Katar'da vaka sayıları arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Lübnan'da 59, Fas'ta 22, Irak ve Ürdün'de 12, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 7, Suudi Arabistan'da ise 2 kişi hayatını kaybederken, Kuveyt ve Katar'da vaka sayıları arttı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son 24 saatte 59 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 125 kişinin enfekte olduğu, 2 bin 400 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, vefat sayısının 2 bin 680'e, vakaların 296 bin 282'ye, sağlığına kavuşanların sayısının da 175 bin 316'ya yükseldiği aktarıldı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dünden bugüne virüs nedeniyle 22 kişinin öldüğü, 852 yeni vaka tespit edildiği, 790 hastanın sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Son verilerle toplam can kaybının 8 bin 246'ya, vaka sayısının 469 bin 990'a, iyileşenlerin sayısının da 447 bin 866'ya ulaştığı ifade edildi.

Irak

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 12 kişinin daha öldüğü, 945 yeni vaka tespit edildiği, 1280 kişinin ise iyileştiği bildirildi.

Açıklamada, son verilerle toplam can kaybının 13 bin 36'ya, vaka sayısının 618 bin 147'ye, iyileşen kişi sayısının da 589 bin 540'a çıktığı kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında 12 kişinin daha hayatını kaybettiği, 864 kişinin enfekte olduğu, 706 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, vefat sayısının 4 bin 281'e, vakaların 325 bin 33'e, iyileşenlerin sayısının da 312 bin 594'e yükseldiği ifade edildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 7 kişinin öldüğü, 3 bin 962 yeni vaka görüldüğü, 2 bin 975 kişinin de hastalığı atlattığı kaydedildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 826'ya, vaka sayısının 297 bin 14'e, iyileşen hasta sayısının da 269 bin 999'a çıktığı bilgisi verildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı ise son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 267 kişide virüs tespit edildiğini, 253 kişinin iyileştiğini duyurdu.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 6 bin 368'e, vaka sayısının 367 bin 543'e yükseldiğini aktaran Bakanlık, 359 bin 6 kişinin sağlığına kavuştuğunu bildirdi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 658 kişinin enfekte olduğu, 516 kişinin iyileştiği belirtildi.

Vaka sayısının 164 bin 108'e, iyileşen kişi sayısının 156 bin 903'e yükseldiği ülkede can kaybının 958 olduğu kaydedildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise ülkede 341 yeni vaka tespit edildiği, 142 kişinin iyileştiği bilgisi verildi.

Açıklamada, son verilerle vaka sayısının 150 bin 621'e, iyileşen kişi sayısının 145 bin 556'ya ulaştığı, 248 olan can kaybının ise değişmediği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı