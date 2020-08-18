Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Umman'da 597'ye Libya'da 157'ye, Kuveyt'te 505'e ve Bahreyn'de 174'e yükseldi.

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı
18.08.2020 17:31 | Son Güncelleme: 18.08.2020 17:56

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Umman'da 597'ye Libya'da 157'ye, Kuveyt'te 505'e ve Bahreyn'de 174'e yükseldi.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 9 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi ve 192 yeni vaka tespit edildi.

Son verilerle ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı 597'ye, vaka sayısı da 83 bin 418'e çıkarken, iyileşen hasta sayısı ise 165 artarak 77 bin 977'ye ulaştı.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 157'ye yükseldiği belirtildi.

Ülkede 407 yeni vaka tespit edilmesiyle enfekte sayısının 8 bin 579'a çıktığı kaydedilen açıklamada, 36 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısının da 969'a ulaştığı aktarıldı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 3 kişi yaşamını yitirdi, 643 kişi enfekte oldu, 610 kişi ise iyileşti.

Ülkede virüs kaynaklı can kaybı 505'e, vaka sayısı da 77 bin 470'e yükselirken, toplam iyileşen hasta sayısı ise 69 bin 243 oldu.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 1 kişinin öldüğü, 350 kişinin enfekte olduğu, 401 kişinin ise iyileştiği duyuruldu.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 174'e, vaka sayısının da 47 bin 185'e yükseldiği aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 43 bin 529'a ulaştığı ifade edildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı Ekonomi
Aile Danışmanlığı hizmetine e-Devlet üzerinden başvurular 13 bine ulaştı
Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı Ekonomi
Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti Magazin
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı Güncel
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım 3. Sayfa
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol Ekonomi
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var
4. kattan düşerek ölen Duygu Delen'in ön otopsi raporu çıktı: Vücudunda darp izleri var
Cinsel saldırıya uğradığını anlatan mektup bırakıp, intihara kalkışan genç kız kurtarılamadı
Cinsel saldırıya uğradığını anlatan mektup bırakıp, intihara kalkışan genç kız kurtarılamadı
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Hafter köşeye sıkıştı, istihbarat askeri itiraf etti: Artık Bingazi'de istenmiyor
Hafter köşeye sıkıştı, istihbarat askeri itiraf etti: Artık Bingazi'de istenmiyor
Uzmanlar uyardı! Koronavirüs salgını döneminde çocuklarda diyabet vakaları arttı
Uzmanlar uyardı! Koronavirüs salgını döneminde çocuklarda diyabet vakaları arttı
Son Dakika: Yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
Son Dakika: Yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira olacak
Merkez Bankası'nın beklenti anketine göre en düşük memur maaşı 3.860 liraya, memur emeklisi maaşı ise 2.921 lira olacak
Barcelona, Lionel Messi için 450 milyon euro bonservis bedeli istiyor
Barcelona, Lionel Messi için 450 milyon euro bonservis bedeli istiyor
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
Fenerbahçe, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye teklif yaptı
Fenerbahçe, Galatasaraylı Sofiane Feghouli'ye teklif yaptı
Babasını koronavirüsten kaybeden doktorun 'maske' isyanı: Kendi ellerimle toprağa verdim
Babasını koronavirüsten kaybeden doktorun "maske" isyanı: Kendi ellerimle toprağa verdim
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Esed rejiminin İdlib'deki sızma girişimi püskürtüldü
Esed rejiminin İdlib'deki sızma girişimi püskürtüldü
Real Sociedad, Lazio ile anlaşan David Silva'yı ikna etti ve 2 yıllığına kadrosuna kattı
Real Sociedad, Lazio ile anlaşan David Silva'yı ikna etti ve 2 yıllığına kadrosuna kattı
Kayıp tür olarak bilinen fil fareleri, Afrika'da 50 yıl aradan sonra yeniden görüldü
Kayıp tür olarak bilinen fil fareleri, Afrika'da 50 yıl aradan sonra yeniden görüldü
Kuyumcu çantasıyla yürüyen yaşlı kadın kapkaça uğradı
Kuyumcu çantasıyla yürüyen yaşlı kadın kapkaça uğradı
Abdülkadir Ömür'ün menajerinden açıklama: Onu Trabzon'dan almak zor
Abdülkadir Ömür'ün menajerinden açıklama: Onu Trabzon'dan almak zor
Antalya'da kaza sonucu hayatını kaybeden gencin görüntüleri ortaya çıktı
Antalya'da kaza sonucu hayatını kaybeden gencin görüntüleri ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Angela Merkel Muharrem İnce
Magazin Hümeyra Sezen Aksu Demet Akalın Gülben Ergen
Spor Ali Koç Metin Oktay Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kaza Çocuk Şiddet Ağustos
Şu an buradasınız: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 18:25:45. #1.14#
title