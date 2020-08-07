Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı
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Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı Umman'da 502'ye, Kuveyt'te 471'e, Fas'ta 449'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 356'ya, Katar'da 180'e yükselirken, Tunus ve Ürdün'de vaka sayısı arttı.

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı
07.08.2020 22:29 | Son Güncelleme: 07.08.2020 22:52

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kaybı Umman'da 502'ye, Kuveyt'te 471'e, Fas'ta 449'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 356'ya, Katar'da 180'e yükselirken, Tunus ve Ürdün'de vaka sayısı arttı.

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, virüs nedeniyle 10 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülkedeki can kaybının 502'ye yükseldiği belirtildi.

Ülkede 354 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 81 bin 67'ye çıktığı aktarılan açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının ise 72 bin 263 olduğu kaydedildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, Kovid-19 kaynaklı 2 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, 682 yeni enfekte vaka olduğunu bildirdi.

Bakanlık, ülkede toplam can kaybının 471'e, vaka sayısının 70 bin 727'ye yükseldiğini, iyileşen kişi sayısının ise 62 bin 330 olduğunu duyurdu.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığı, salgın nedeniyle 14 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1144 yeni vaka tespit edildiğini kaydetti.

Bakanlığın açıklamasına göre Kovid-19 nedeniyle toplam vefat edenlerin sayısı 449'a, hastalığa yakalananların sayısı 29 bin 644'e yükselirken 20 bin 553 kişi de sağlığına kavuştu.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Sağlık Bakanlığı ise Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiğini, salgında 216 kişinin daha enfekte olduğunu bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, Kovid-19 kaynaklı can kaybının 356'ya yükseldiği, vaka sayısının 62 bin 61'e çıktığı ifade edildi.

BAE'de sağlığına kavuşanların sayısının da 56 bin 15 olduğu kaydedildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle ülkedeki can kaybının 180'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede 291 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 112 bin 383'e çıktığı aktarılan açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının ise 109 bin 142 olduğu kaydedildi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yeni ölüm yaşanmadığı, 14 kişinin enfekte olduğu bildirildi.

Şu ana kadar virüs nedeniyle 51 kişinin yaşamını yitirdiği hatırlatılan açıklamada, son veriler ışığında toplam vaka sayısının 1656'ya, iyileşenlerin sayısının ise 1251'e yükseldiği ifade edildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı ise ülkede 5 yeni vaka tespit edildiğini, 7 kişinin sağlığına kavuştuğunu açıkladı.

Şu ana kadar virüs nedeniyle 11 kişinin yaşamını yitirdiği hatırlatılan açıklamada, son veriler ışığında toplam vaka sayısının 1237'ye, iyileşenlerin sayısının ise 1194'e yükseldiği aktarıldı.

Kaynak: AA

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