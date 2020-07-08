Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı
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Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 968'e, Yemen'de 348'e, Bahreyn'de 98'e yükselirken, Tunus, Lübnan ve Ürdün'de ise vaka sayıları arttı.

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı
08.07.2020 00:03 | Son Güncelleme: 08.07.2020 00:06

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 968'e, Yemen'de 348'e, Bahreyn'de 98'e yükselirken, Tunus, Lübnan ve Ürdün'de ise vaka sayıları arttı.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 9 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 968'e çıktığı belirtildi.

Ülkedeki vaka sayısının 475 artarak 16 bin 879'a yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 210 artışla 12 bin 94'e ulaştığı ifade edildi.

Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 13 yeni vaka tespit edildiği ve 16 kişinin iyileştiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 348'e, vaka sayısının da 1297'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 591'e ulaştığı aktarıldı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 2 kişinin daha vefat ettiği, 964 kişiye virüs bulaştığı, 1219 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

Virüs kaynaklı toplam can kaybının 98'e, vaka sayısının da 29 bin 821'e yükseldiği aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 25 bin 178'e ulaştığı bilgisi verildi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı, 6 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini, böylece vaka sayısının 1205'e yükseldiğini bildirdi.

İyileşen hasta sayısı ise 1049 olarak kaydedildi.

Tunus'ta şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 50 kişi yaşamını yitirdi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 22 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 1907'ye yükseldiğini duyurdu.

Bakanlık, virüs kaynaklı toplam can kaybının 36, iyileşen hasta sayısının ise 1348 olduğunu açıkladı.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla vaka sayısının 1169'a çıktığı belirtildi.

Açıklamada 12 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısının 969'a ulaştığı aktarıldı.

Kovid-19 kaynaklı yeni can kaybı yaşanmayan Ürdün'de ölü sayısının 10 olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA

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