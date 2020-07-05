Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı
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Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 952'ye, Lübnan'da 36'ya, Fas'ta 235'e, Filistin'de 20'ye yükseldi.

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı
05.07.2020 23:53 | Son Güncelleme: 05.07.2020 23:53

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 952'ye, Lübnan'da 36'ya, Fas'ta 235'e, Filistin'de 20'ye yükseldi. Ürdün, Tunus ve Libya'da da vaka sayıları arttı.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 6 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 952'ye ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, vaka sayısının 441 artarak 15 bin 941'e, iyileşenlerin sayısının 311 artarak 11 bin 492'ye çıktığı ifade edildi.

Lübnan

Lübnan'da, 1 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 18 yeni vaka tespit edildiği, 7 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Ülkedeki can kaybı 36'ya, vaka sayısı 1873'e, iyileşen hasta sayısı 1311'e yükseldi.

Fas

Fas'ta Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 393 yeni vaka kaydedildiği duyuruldu.

Ülkedeki toplam can kaybının 235'e, vaka sayısının 14 bin 215'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, sağlığına kavuşanların 9 bin 725'e ulaştığı bildirildi.

Filistin

Filistin'de toplam can kaybının 20'ye, vaka sayısının 4 bin 722'ye, iyileşen hasta sayısının 665'e yükseldiği duyuruldu.

Ürdün

Ürdün'de 14 kişide daha virüs tespit edildiğini, böylece toplam vaka sayısının 1164'ye ulaştığını bildirdi.

Ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybının 10 olduğu belirtildi.

Tunus

Tunus'ta 2 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla ülkedeki toplam vaka sayısının 1188'e yükseldiğini ifade edildi.

İyileşen hasta sayısının ise 1048'e ulaştığı, toplam ölü sayısının 50 olduğu belirtildi.

Libya

Libya'da 71 kişinin enfekte olduğu, 28 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Can kaybının 27'de kaldığı ülkede, toplam vaka sayısının 989'a, iyileşenlerin sayısının ise 258'e yükseldiği bildirildi.

Kaynak: AA

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