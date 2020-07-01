Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Cezayir'de 8, Yemen'de 6 ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 1 kişi daha yaşamını yitirirken, Tunus ve Ürdün'de vaka sayıları arttı.

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı
01.07.2020 22:05 | Son Güncelleme: 01.07.2020 22:08

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Cezayir'de 8, Yemen'de 6 ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 1 kişi daha yaşamını yitirirken, Tunus ve Ürdün'de vaka sayıları arttı.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, virüs nedeniyle 8 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 920 oldu.

Ülkede vaka sayısı 365 artarak 14 bin 272'ye çıkarken, iyileşenlerin sayısı da 10 bin 40'a ulaştı.

Yemen

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 6 kişinin hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 318'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 32 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği bilgisine yer verilirken, toplam vaka sayısının 1190'a ulaştığı kaydedildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığı ise salgında 1 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 402 kişinin de enfekte olduğunu bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybının 316'ya, vaka sayısının da 48 bin 69'a çıktığı ifade edildi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulmasıyla vaka sayısının 1175'e yükseldiği, toplam 1038 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Yeni can kaybı yaşanmayan Tunus'ta ölü sayısının 50 olduğu ifade edildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı da 1 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini, böylece vaka sayısının 1133'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlık, iyileşen hasta sayısının ise 886 olduğunu kaydetti.

Ürdün'de şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam edeceğiz Haber
Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e gönderme: Dizi izleyip film çeviredursunlar, biz tarih yazmaya devam...
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı Haber
Dua Lipa, örgülü bikinisiyle ayna karşısında selfie yaptı
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında Haber
Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı olan TikTok'taki büyük tehlike! Bütün bilgileriniz risk altında
Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor Haber
Bahçeli'nin sosyal medya kararından sonra MHP'liler hesaplarını askıya alıyor
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye satacak Haber
Köylünün zararlı diye tarlasından söktüğü kapari bitkisini üretmeye başlayan Antalyalı çift, kilosunu 19 TL'ye...
Cezaevinden izinli çıkan şahıs, eski karısı tarafından sokak ortasında başından silahla vuruldu Haber
Cezaevinden izinli çıkan şahıs, eski karısı tarafından sokak ortasında başından silahla vuruldu
Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, 'Yeni dönemde okullar açılacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Vakaların artışa geçmesi sonrası Bakan Koca, "Yeni dönemde okullar açılacak mı?" sorusuna yanıt verdi
Evinden cephanelik çıkan şahıs, 'koleksiyon yapıyorum' diyerek serbest kaldı
Evinden cephanelik çıkan şahıs, "koleksiyon yapıyorum" diyerek serbest kaldı
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
Türkiye'nin en büyük şirketlerinin belirlendiği Fortune 500'de TÜPRAŞ zirvedeki yerini korudu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, vakaların artışa geçtiği 5 ili paylaştı
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Kendisinden 42 yaş küçük kadınla aşk yaşayan İbrahim Tatlıses'e eski eşi Perihan Savaş'tan sert tepki
Soylu, HDP'li Buldan'ın La Casa De Papel paylaşımına Dağ 2'den alıntıyla yanıt verdi
Soylu, HDP'li Buldan'ın La Casa De Papel paylaşımına Dağ 2'den alıntıyla yanıt verdi
Vatandaşa soruldu: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı? Dikkat çeken anket sonuçları
Vatandaşa soruldu: Türkiye'de erken seçime ihtiyaç var mı? Dikkat çeken anket sonuçları
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
İkinci el araçların fiyatı artınca vatandaşlar sıfır otomobillere yöneldi
İkinci el cep telefonu ve bilgisayar satışlarına standart geliyor
İkinci el cep telefonu ve bilgisayar satışlarına standart geliyor
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Ünlü model Didem Soydan cüretkar paylaşımlarına devam ediyor! Eliyle göğüslerini kapatarak poz verdi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Teknik direktör konusunda bir kişiye odaklandık
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Teknik direktör konusunda bir kişiye odaklandık
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Galatasaray'la anlaşan Arda Turan, 1 yıllık boş sözleşmeye imza atacak
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Albayrak çiftine çirkin saldırı soruşturmasında Mersin'de gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
Cem Yılmaz, Netflix'le arayı düzeltti
Cem Yılmaz, Netflix'le arayı düzeltti
F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı
F.Bahçe ile anlaşan Caner Erkin, Mert Hakan'a verilen 15 milyon TL'yi duyunca arıza çıkardı
Volkswagen, Türkiye'de kuracağı fabrika dahil uluslararası tüm yatırımlarını erteledi
Volkswagen, Türkiye'de kuracağı fabrika dahil uluslararası tüm yatırımlarını erteledi
Motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi başladı
Motorlu taşıtlar vergisinde ikinci taksit ödeme dönemi başladı
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
RTÜK, Tele 1 ve Halk TV'ye 5 gün yayın durdurma cezası verdi
Hiçbir koruyucu özelliği olmayan siyah maskeler, ciltte tahrişe ve egzamaya neden oluyor
Hiçbir koruyucu özelliği olmayan siyah maskeler, ciltte tahrişe ve egzamaya neden oluyor
Bir kişinin Marmaray'da yüksek gerilim hattına dokunması sonucu bir anda dumanlar yükseldi
Bir kişinin Marmaray'da yüksek gerilim hattına dokunması sonucu bir anda dumanlar yükseldi
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray, Emre Kılınç transferini bitirdi
Yunan basını yazdı: Türkiye 100 yıl sonra yeniden bölgesel güç haline geldi
Yunan basını yazdı: Türkiye 100 yıl sonra yeniden bölgesel güç haline geldi
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2020'yi herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2020'yi herkesi şaşırtan bir büyüme oranıyla kapatacağız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özlem Zengin Mustafa Varank Emmanuel Macron Bekir Pakdemirli
Magazin Buse Varol Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses Zehra Çilingiroğlu
Spor Fatih Terim Alper Ulusoy Mete Kalkavan Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu
Daha Fazla Twitter Ak Parti Futbolcu Türk Lirası
Şu an buradasınız: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.7.2020 22:18:34. #1.14#
title