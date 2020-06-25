Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vakalar arttı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 339'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 308'e, Umman'da 144'e ve Katar'da 106'ya yükselirken, Filistin'de ise vaka sayısı arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 339'a, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 308'e, Umman'da 144'e ve Katar'da 106'ya yükselirken, Filistin'de ise vaka sayısı arttı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 909 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Ülkedeki toplam can kaybının 339'a, vaka sayısının da 42 bin 788'e çıktığı aktarılan açıklamada, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 33 bin 367'ye ulaştığı kaydedildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan bir kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 308 olduğu bildirildi.

Açıklamada, 430 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 46 bin 563'e çıktığı, iyileşenlerin sayısının ise 35 bin 165 olduğu ifade edildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1366 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Ülkedeki toplam can kaybının 144, vaka sayısının da 34 bin 902 olduğu aktarılan açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının ise 18 bin 520'ye ulaştığı bilgisi verildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 2 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 1060 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 106'ya, vaka sayısının 91 bin 838'e çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 74 bin 544'e ulaştığı kaydedildi.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 34 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 1568'e çıktığı duyuruldu.

Açıklamada, sağlığına kavuşanların sayısının ise 616'ya yükseldiği belirtildi.

Virüs kaynaklı yeni vefat kaydedilmeyen Filistin'de, bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA