Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vakalar arttı
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Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vakalar arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 852'ye, Kuveyt'te 330'a, Bahreyn'de 64'e yükseldi, Lübnan ve Ürdün'de vaka sayıları arttı.

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vakalar arttı
22.06.2020 21:33 | Son Güncelleme: 22.06.2020 21:33

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 852'ye, Kuveyt'te 330'a, Bahreyn'de 64'e yükseldi, Lübnan ve Ürdün'de vaka sayıları arttı.

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 7 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 852 olduğu belirtildi.

Açıklamada, vaka sayısının 11 bin 920'ye çıktığı, iyileşen sayısının ise 8 bin 559'a ulaştığı aktarıldı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 330'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 641 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 40 bin 291'e çıktığı, iyileşen sayısının ise 31 bin 770'e ulaştığı aktarıldı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 hastası 3 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 64'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 434 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 21 bin 764, iyileşen sayısının ise 16 bin 419 olduğu ifade edildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 16 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu, böylece vaka sayısının 1603'e çıktığını bildirdi.

Bakanlık ayrıca sağlığına kavuşanların sayısının 1077'ye ulaştığını aktardı.

Lübnan'da son verilere göre Kovid-19 nedeniyle 32 kişi yaşamını yitirmişti.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 9 kişide daha virüs tespit edilmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısının 1042'ye yükseldiği, sağlığına kavuşan sayısının ise 751 olduğu bildirildi.

Virüs kaynaklı yeni vefat kaydedilmeyen Ürdün'de, Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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