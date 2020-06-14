Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı
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Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Yemen'de 21, Lübnan'da 1 kişi daha yaşamını yitirirken Fas ve Tunus'ta vaka sayıları arttı.

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı
14.06.2020 00:21 | Son Güncelleme: 14.06.2020 00:27

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Yemen'de 21, Lübnan'da 1 kişi daha yaşamını yitirirken Fas ve Tunus'ta vaka sayıları arttı.

Yemen Koronavirüsle Mücadele Ulusal Komitesi yaptığı yazılı açıklamada, 21 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve ülkedeki toplam can kaybının 160'a yükseldiğini duyurdu.

Açıklamada, 73 kişinin daha enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının 705'e yükseldiği, 39 kişinin de iyileştiği ifade edildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı da ülkede 1 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 kaynaklı can kaybının 32'ye çıktığını açıkladı.

Bakanlık ayrıca 20 yeni vaka tespit edildiğini, böylece toplam vaka sayısının 1442 olduğunu bildirdi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığı, 1 kişide virüs tespit edildiğini ve vaka sayısının 1094'e çıktığını, can kaybının ise değişmeyip 49'da kaldığını kaydetti.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 82 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu, böylece vaka sayısının 8 bin 692'ye çıktığı ifade edildi.

Sağlığına kavuşanların sayısının 7 bin 696'ya ulaştığı aktarılan açıklamada, Kovid-19 kaynaklı yeni ölümün gerçekleşmediği ve can kaybının 212'de kaldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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