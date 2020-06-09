Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vakalar arttı
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Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vakalar arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Irak'ta 392'ye Katar'da 62'ye, Bahreyn'de 29'a yükselirken, Libya ve Lübnan'da vaka sayıları arttı.

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vakalar arttı
09.06.2020 18:39 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:43

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Irak'ta 392'ye Katar'da 62'ye, Bahreyn'de 29'a yükselirken, Libya ve Lübnan'da vaka sayıları arttı.

Irak Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan 22 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 787 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Toplam can kaybının 392'ye, vaka sayısının da 14 bin 268'e yükseldiği belirtilen açıklamada, ülkede 259 kişinin daha sağlığına kavuştuğu ve iyileşen hasta sayısının 5 bin 831'e ulaştığı ifade edildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 5 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 1721 yeni vaka tespit edildiği bildirildi.

Ülkede virüs kaynaklı can kaybının 62'ye vaka sayısının da 71 bin 879'a yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 47 bin 569'a ulaştığı aktarıldı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 314 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Ülkedeki ölü sayısının 29'a, vaka sayısının da 15 bin 731'e çıktığı kaydedilen açıklamada, 10 bin 606 kişinin ise sağlığına kavuştuğu bilgisi paylaşıldı.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi, 62 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede tespit edilen toplam vaka sayısının 332'ye yükseldiği belirtildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 18 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu bildirildi.

Ülkedeki vaka sayısının 1368'e çıktığı kaydedilen açıklamada, 45 kişinin daha sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısının 795'e ulaştığı ifade edildi.

Tunus'ta 6 gündür yeni vaka ve can kaybı görülmüyor

Tunus Sağlık Bakanlığı, ülkede son 6 gündür yeni vaka ve ölüm kaydedilmediğini açıkladı.

Ülkede salgın kapsamında yeni vaka ve can kaybının yaşanmadığı altıncı güne girildiği ifade edilen açıklamada, şu ana kadar virüs kaynaklı can kaybının 49, vaka sayısının 1087 olduğu yinelendi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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