Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vakalar arttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vakalar arttı

Yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 281'e, Cezayir'de 715'e yükselirken, Ürdün ve Fas'ta vaka sayıları arttı.

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vakalar arttı
09.06.2020 02:49 | Son Güncelleme: 09.06.2020 03:35

Yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 281'e, Cezayir'de 715'e yükselirken, Ürdün ve Fas'ta vaka sayıları arttı.

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 5 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle vefat etmesiyle ülkedeki can kaybının 281'e yükseldiği belirtildi.

Enfekte olan 568 kişiyle birlikte toplam vaka sayısının 39 bin 376'ya, iyileşen sayısının da 22 bin 275'e yükseldiği ifade edildi.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 taşıyan 8 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 715'e çıktığı aktarıldı.

Ülkede 111 kişinin daha enfekte olmasıyla vaka sayısının 10 bin 265'e ulaştığı kaydedildi.

Bakanlık, sağlığına kavuşanların sayısının da 6 bin 799'a ulaştığını belirtti.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı da 23 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 831'e, iyileşen sayısının ise 627'ye yükseldiği aktarıldı.

Virüs nedeniyle yeni can kaybının yaşanmadığı belirtilen açıklamada, şu ana kadar 9 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi yinelendi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 8 bin 302'ye, iyileşen sayısının ise 7 bin 408'e ulaştığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan buraya geliyor Haber
Bodrum'a 500 bin araç girdi, nüfus tam 4 katına çıktı! Muğla Belediye Başkanı şaşırdı: Pılını pırtını toplayan...
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı Haber
Makatına 40 santimlik balık kaçan vatandaş, soluğu hastanede aldı
5 aylık enflasyona göre, en düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar Haber
5 aylık enflasyona göre, en düşük memur maaşı 3.677 lira olacak! İşte mesleğe göre zamlı maaşlar
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı Haber
Şeyma'nın aldığı nafakayı paylaşan banka çalışanı sebebini açıkladı
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor Haber
Eski kocasının evinde yeni kocasına yakalanan kadın öldürüldü; katil ise bilinmiyor
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü Haber
Sosyal medyayı ikiye bölen kare! Bazı süpermarketlerin peynir paketlerine alarm taktığı öne sürüldü
Başrollerinde Özge Gürel ve Can Yaman'ın olduğu Bay Yanlış'ın ilk fragmanı yayınlandı
Başrollerinde Özge Gürel ve Can Yaman'ın olduğu Bay Yanlış'ın ilk fragmanı yayınlandı
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Altın fiyatlarının yükselmesi nedeniyle yatırımcının gümüşe olan ilgisi arttı
Sakarya'da koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali Nayir uyardı: Radikal kararlar alınabilir
Sakarya'da koronavirüs vaka sayısında yaşanan artışa dikkat çeken Vali Nayir uyardı: Radikal kararlar alınabilir
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Ali Babacan'ın yardımcısına açıkça soruldu: HDP ile ittifak yapar mısınız?
Şarkıcı Ebru Polat, bu sefer saatinin fiyatıyla gündem oldu
Şarkıcı Ebru Polat, bu sefer saatinin fiyatıyla gündem oldu
Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti
Genelev patroniçesi Manukyan'ın dudak uçuklatan mirası, oğlu ile torununu mahkemelik etti
Çatıdan düşüp hayatını kaybeden işçinin yakınları sinir krizi geçirdi
Çatıdan düşüp hayatını kaybeden işçinin yakınları sinir krizi geçirdi
Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek
Son dakika: Normalleşme süreci kapsamında hastanelerde hasta ziyaretine günlük 1 kere izin verilecek
Devlet Bahçeli, Ayasofya için hükümete tam destek verdi
Devlet Bahçeli, Ayasofya için hükümete tam destek verdi
Çocuğuna doğum günü partisi düzenleyen annede koronavirüs tespit edilince 32 kişi karantinaya alındı
Çocuğuna doğum günü partisi düzenleyen annede koronavirüs tespit edilince 32 kişi karantinaya alındı
Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek
Ortaokul öğrencisinin geliştirdiği cihaz ile tek kullanımlık maskeler 50 kez kullanılabilecek
Koronavirüs nedeniyle dizi ve filmlerdeki öpüşme sahnelerinde oyuncu yerine efekt kullanılacak
Koronavirüs nedeniyle dizi ve filmlerdeki öpüşme sahnelerinde oyuncu yerine efekt kullanılacak
Hasan Ali Kaldırım'ın Galatasaray'ın gündeminde olmadığı ortaya çıktı
Hasan Ali Kaldırım'ın Galatasaray'ın gündeminde olmadığı ortaya çıktı
Haftalık burç yorumları 8 - 14 Haziran: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Haftalık burç yorumları 8 - 14 Haziran: Burçları bu hafta neler bekliyor?
Hobi olarak başladı, şimdi yılda 4 ton çilek üretiyor
Hobi olarak başladı, şimdi yılda 4 ton çilek üretiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 7 ilde çiftçiye ücretsiz arazi verilecek
Talihsiz vatandaş, en büyük hayalini gerçekleştirdiği gün hayatını kaybetti
Talihsiz vatandaş, en büyük hayalini gerçekleştirdiği gün hayatını kaybetti
Eğlence merkezinin otoparkında düzenlenen 'Araç partisi'nde sosyal mesafe hiçe sayıldı
Eğlence merkezinin otoparkında düzenlenen 'Araç partisi'nde sosyal mesafe hiçe sayıldı
Son dakika: THY, sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim yapacak
Son dakika: THY, sağlık çalışanlarına yüzde 40 indirim yapacak
NBA Başkanı Adam Silver, Michael Jordan'ın ısrarıyla play-off sistemini değiştireceklerini söyledi
NBA Başkanı Adam Silver, Michael Jordan'ın ısrarıyla play-off sistemini değiştireceklerini söyledi
Koronavirüs nedeniyle sağlık personellerine getirilen istifa yasağı kaldırıldı
Koronavirüs nedeniyle sağlık personellerine getirilen istifa yasağı kaldırıldı
Salgın sürecinde Türkiye'de ilk kez bir hastanın omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi! Dünya literatürüne bildirilecek
Salgın sürecinde Türkiye'de ilk kez bir hastanın omurilik sıvısında koronavirüs tespit edildi! Dünya...
Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyledi
Rıza Çalımbay, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın gelecek sezon Sivasspor'da olmayacağını söyledi
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi
ING'den konut, taşıt, beyaz eşya ve mobilya sektörü ile KOBİ'lere yönelik düşük faizli dörtlü kredi paketi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Halife Hafter Meral Akşener Berat Albayrak Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Mariah Carey Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Jose Sosa Musa Aydın Malcolm Thomas Hikmet Karaman Servet Yardımcı
Daha Fazla Ateş Çocuk Haziran Galatasaray
Şu an buradasınız: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vakalar arttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.6.2020 03:56:51. #1.15#
title