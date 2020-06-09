Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vakalar arttı Yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 281'e, Cezayir'de 715'e yükselirken, Ürdün ve Fas'ta vaka sayıları arttı.

Yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 281'e, Cezayir'de 715'e yükselirken, Ürdün ve Fas'ta vaka sayıları arttı.

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 5 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle vefat etmesiyle ülkedeki can kaybının 281'e yükseldiği belirtildi.

Enfekte olan 568 kişiyle birlikte toplam vaka sayısının 39 bin 376'ya, iyileşen sayısının da 22 bin 275'e yükseldiği ifade edildi.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 taşıyan 8 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 715'e çıktığı aktarıldı.

Ülkede 111 kişinin daha enfekte olmasıyla vaka sayısının 10 bin 265'e ulaştığı kaydedildi.

Bakanlık, sağlığına kavuşanların sayısının da 6 bin 799'a ulaştığını belirtti.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı da 23 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 831'e, iyileşen sayısının ise 627'ye yükseldiği aktarıldı.

Virüs nedeniyle yeni can kaybının yaşanmadığı belirtilen açıklamada, şu ana kadar 9 kişinin yaşamını yitirdiği bilgisi yinelendi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 8 bin 302'ye, iyileşen sayısının ise 7 bin 408'e ulaştığı kaydedildi.

Kaynak: AA