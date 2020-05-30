Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı
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Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 913'e, Cezayir'de 646'ya, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 262'ye yükseldi, Bahreyn, Fas ve Libya'da vaka sayıları arttı.

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı
30.05.2020 23:51 | Son Güncelleme: 30.05.2020 23:51

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 913'e, Cezayir'de 646'ya, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 262'ye yükseldi, Bahreyn, Fas ve Libya'da vaka sayıları arttı.

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 34 kişinin yaşamını yitirdiği ve can kaybının 913'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 1367 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 23 bin 449'a yükseldiği, iyileşen hasta sayısının 5 bin 693 olduğu kaydedildi.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 8 kişinin daha salgın nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu can kaybının 646'ya çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 133 kişinin test sonucunun pozitif çıkmasıyla vaka sayısının 9 bin 267'ye, sağlığına kavuşanların sayısının da 127 artarak 5 bin 549'a ulaştığı ifade edildi.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin vefat ettiği, 726 kişinin enfekte olduğu belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 262'ye, vaka sayısının 33 bin 896'ya yükseldiği, iyileşen hasta sayısının 17 bin 546 olduğu duyuruldu.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 53 kişide daha virüs tespit edildiği ve vaka sayısının 10 bin 793'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, yeni ölüm kaydedilmediği, can kaybının 15, iyileşen kişi sayısının 5 bin 826 olduğu belirtildi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 66 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 7 bin 780'e çıktığı duyuruldu.

Açıklamada, can kaybının 204 olduğu, 5 bin 401 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, 12 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu, vaka sayının 130'a yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, can kaybının 5, iyileşen hasta sayısının 50 olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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