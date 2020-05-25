Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 165'e yükselirken, Tunus'ta ve Suriye'de vaka sayısı arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 165'e yükselirken, Tunus'ta ve Suriye'de vaka sayısı arttı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 9 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede can kaybının 165'e çıktığı bildirildi.

Ülkede 665 kişinin daha enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının 21 bin 967'ye yükseldiği aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 6 bin 621'e ulaştığı bilgisi verildi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 200'e, vaka sayısının da 7 bin 495'e çıktığını duyurdu.

Ülke genelinde iyileşen hasta sayısının 4 bin 737 olduğu kaydedildi.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının ise 1053'e yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca 917 hastanın sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Suriye

Esed rejimi, Suriye'de 20 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 106'ya yükseldiğini açıkladı.

Rejimin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 4 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, iyileşenlerin sayısının ise 41 olduğu aktarıldı.

Kaynak: AA