Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 390'a, Kuveyt'te 156'ya, Katar'da 23'e yükselirken, Bahreyn, Fas ve Lübnan'da vaka sayıları arttı.

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı
24.05.2020 19:17 | Son Güncelleme: 24.05.2020 19:17

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 390'a, Kuveyt'te 156'ya, Katar'da 23'e yükselirken, Bahreyn, Fas ve Lübnan'da vaka sayıları arttı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 11 kişinin daha hayatını kaybettiği ve can kaybının 390'a yükseldiği ifade edildi.

Açıklamada, 2 bin 399 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısının 72 bin 560'a çıktığı, iyileşen hasta sayısının ise 43 bin 520 olduğu kaydedildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 8 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede can kaybının 156'ya çıktığı bildirildi.

Ülkede 838 kişinin daha enfekte olmasıyla toplam vaka sayısının 21 bin 302'ye yükseldiği aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 6 bin 117'ye ulaştığı bilgisi verildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da ülkede Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 1501 yeni vakanın tespit edildiği aktarıldı.

Son verilere göre ülkedeki can kaybının 23, vaka sayısının 43 bin 714 olduğu kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 9 bin 170'e çıktığı belirtildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı, 291 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığını ve toplam vaka sayısının 9 bin 93'e yükseldiğini açıkladı.

İyileşen hasta sayısının 4 bin 581'e ulaştığı bilgisi verilen açıklamada, yeni can kaybının yaşanmadığı kaydedildi.

Bahreyn'de salgın nedeniyle bugüne dek 13 hasta hayatını kaybetti.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığı, 23 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının da 7 bin 429'a çıktığını duyurdu.

Ülke genelinde iyileşen hasta sayısının 4 bin 686 olduğuna işaret edilen açıklamada can kaybının 198'de kaldığı kaydedildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 17 kişinin daha enfekte olduğu ve vaka sayısının 1114'e yükseldiği belirtildi.

Salgın nedeniyle yeni can kaybının yaşanmadığı kaydedilen açıklamada, şu ana kadar ülkede 26 kişinin hayatını kaybettiği, iyileşen hasta sayısının ise 688 olduğu duyuruldu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti Haber
Kızı, sokağa çıkma izninde hayatını kaybeden babasının başında feryat etti
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu Haber
Afyonkarahisar'da skandal görüntü! Ambulansa taş atıp polisin başına kürekle vurdu
Türkiye'yi tehdit eden Hafter'e soğuk duş! Sırtını dayadığı Rus paralı askerleri Libya'yı terk etti Haber
Türkiye'yi tehdit eden Hafter'e soğuk duş! Sırtını dayadığı Rus paralı askerleri Libya'yı terk etti
Ziyarete gittikleri hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı, 48 kişi karantinaya alındı Haber
Ziyarete gittikleri hastanın koronavirüs testi pozitif çıktı, 48 kişi karantinaya alındı
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti Haber
Siyasi parti liderlerine bayram mesajı gönderen Kılıçdaroğlu, iki lideri es geçti
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
Haziran'a 1 hafta kala, bir kentimizde kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
Aynı aileden 4 kişiyi öldüren adam, 6 yıl sonra olay yerinde yakalandı
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Sokağa çıkma izninde yavru kargayı kurtaran vatandaş, anne karganın saldırısına uğradı
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Türkiye güzeli Zeynep Tokuş, mini şortuyla amuda kalkarak poz verdi
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Semih Şentürk'ün bıyıklı hali 'Yeniköy Kasabı' lakabı takılan eski Beşiktaşlı Del Bosque'ye benzetildi
Samsun Valisi Kaymak kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili konuştu: Dışarıdan gelen vatandaşlarımızda vakalar var ama sayıyı azalttık
Samsun Valisi Kaymak kentteki koronavirüs salgınıyla ilgili konuştu: Dışarıdan gelen vatandaşlarımızda vakalar...
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne film seti kuruldu
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bine yaklaşıyor
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 100 bine yaklaşıyor
Sivas'ta korkuluğa sıkışan güvercin, kedinin tepki vermesi sayesinde kurtarıldı
Sivas'ta korkuluğa sıkışan güvercin, kedinin tepki vermesi sayesinde kurtarıldı
MHP Lideri Bahçeli, yayımladığı bayram mesajında Siyasi Partiler Kanunu'ndaki değişiklik çağrısını yineledi
MHP Lideri Bahçeli, yayımladığı bayram mesajında Siyasi Partiler Kanunu'ndaki değişiklik çağrısını yineledi
Trump'ın golf keyfine, ABD'de 100 bine yakın can alan koronavirüs salgını da engel olamadı
Trump'ın golf keyfine, ABD'de 100 bine yakın can alan koronavirüs salgını da engel olamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı mesajı
Güzelliğiyle mest eden nilüfer çiçeğini koparmanın cezası 146 bin TL
Güzelliğiyle mest eden nilüfer çiçeğini koparmanın cezası 146 bin TL
Kobe Bryant'ın adı, İstanbul Caddebostan'daki bir basketbol sahasına verildi
Kobe Bryant'ın adı, İstanbul Caddebostan'daki bir basketbol sahasına verildi
Direğe çarpan LPG'li otomobil alev aldı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
Direğe çarpan LPG'li otomobil alev aldı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşı çalışmasında ikinci faza geçti
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşı çalışmasında ikinci faza geçti
GSM operatörlerinde bayram yoğunluğu! Tepkiler üzerine açıklama yapan operatörler birbirlerini suçladı
GSM operatörlerinde bayram yoğunluğu! Tepkiler üzerine açıklama yapan operatörler birbirlerini suçladı
Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Doğu Karadeniz'deki 6 ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
Türkiye'de koronavirüs salgınının seyri değişiyor! Herkesin yüzünü güldürecek kritik tarih 11 Haziran
40 metrelik fırın ünitesi İskenderun'dan Samsun'a tırla 5 günde getirildi
40 metrelik fırın ünitesi İskenderun'dan Samsun'a tırla 5 günde getirildi
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Adıyaman'da 4 kişi, koruma altındaki sırtlanı 2 köpeğe parçalatıp tüfekle öldürdü
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu
Sadi Tekelioğlu'ndan yıllar sonra gelen Ekrem İmamoğlu itirafı: Takıma almadım, gitti belediye başkanı oldu
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Mustafa Varank Ahmet Davutoğlu Bekir Pakdemirli Temel Karamollaoğlu
Magazin Serdar Ortaç Demet Akalın Gülçin Ergül Kenan İmirzalıoğlu
Spor Neymar Ali Koç Can Bartu Fatih Terim Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla İzmir Bayram Antalya Survivor
Şu an buradasınız: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 19:20:09. #1.15#
title