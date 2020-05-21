Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı
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Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Suudi Arabistan'da 12, Kuveyt'te 5, Fas'ta 2, Katar'da 1 kişi daha hayatını kaybederken, Umman, Bahreyn, Lübnan, Libya, Filistin ve Tunus'ta ise vaka sayıları arttı.

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları arttı
21.05.2020 18:11 | Son Güncelleme: 21.05.2020 18:11

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Suudi Arabistan'da 12, Kuveyt'te 5, Fas'ta 2, Katar'da 1 kişi daha hayatını kaybederken, Umman, Bahreyn, Lübnan, Libya, Filistin ve Tunus'ta ise vaka sayıları arttı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 12 kişinin daha hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybının 351'e yükseldiği belirtildi.

Bugün 2 bin 532 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğu ve toplam vaka sayısının 65 bin 77'ye ulaştığı kaydedilen açıklamada, 2 bin 562 kişinin sağlığına kavuşmasıyla iyileşen hasta sayısının ise 36 bin 40 olduğu aktarıldı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 5 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği ülkede toplam can kaybının 129'a çıktığı bildirildi.

Toplam vaka sayısının 18 bin 609'a yükseldiği aktarılan açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 5 bin 205'e ulaştığı bilgisi verildi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 196'ya yükseldiği belirtildi.

Ülkede 52 kişide daha virüs tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 7 bin 185'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 4 bin 212 olduğu aktarıldı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği ve böylece toplam can kaybının 17'ye çıktığı belirtildi.

Ülkedeki toplam vaka sayısının 38 bin 651'e çıktığı bildirilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 7 bin 288'e ulaştığı ifade edildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 327 kişide daha virüs tespit edildiği ve böylece toplam vaka sayısı 6 bin 370'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 1821'e ulaştığı bilgisine yer verildi.

Virüs kaynaklı yeni vefat kaydedilmeyen ülkede, Kovid-19 nedeniyle şu ana kadar 30 kişi hayatını kaybetti.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 8 bin 53'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 3 bin 715'e ulaştığı aktarıldı.

Bakanlık son olarak Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 12 olduğunu açıklamıştı.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, toplam vaka sayısının 1024'e, iyileşen hasta sayısının ise 663'e yükseldiği ifade edildi.

Ülkede virüs kaynaklı yeni vefat kaydedilmedi.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezi, ülkede 2 kişide daha Kovid-19 görüldüğünü ve böylece toplam vaka sayısının 71'e yükseldiğini açıkladı.

Merkezden yapılan daha önceki açıklamada, ülkede salgın nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği, 35 kişinin ise iyileştiği aktarılmıştı.

Filistin

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Refah Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan ve karantina altında tutulan 19 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğunu duyurdu.

Açıklamda, yeni vakalarla birlikte Gazze Şeridi'nde enfekte olanların sayısının 49'a yükseldiği aktarıldı.

Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede 1 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1045'e çıktığı duyuruldu.

Açıklamada, virüs kaynaklı toplam can kaybının 47 olduğu, iyileşen hasta sayısının ise 862'ye çıktığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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