Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vakalar artıyor
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Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vakalar artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 194'e, Kuveyt'te 124'e, Katar'da 16'ya, Umman'da 28'e yükselirken, Lübnan, Bahreyn ve Filistin'de vaka sayıları arttı.

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vakalar artıyor
20.05.2020 17:04 | Son Güncelleme: 20.05.2020 17:04

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 194'e, Kuveyt'te 124'e, Katar'da 16'ya, Umman'da 28'e yükselirken, Lübnan, Bahreyn ve Filistin'de vaka sayıları arttı.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bir Kovid-19 hastasının daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 194'e yükseldiği belirtildi.

Ülkede 25 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 7 bin 48'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 4 bin 37 olduğu aktarıldı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 124'e çıktığı bildirildi.

Ülkedeki toplam vaka sayısının da 17 bin 568'e çıktığı ifade edilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 4 bin 885'e ulaştığı bilgisi verildi.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bir Kovid-19 hastasının daha hayatını kaybetmesiyle can kayıplarının 16'ya çıktığı belirtildi.

Ülkedeki toplam vaka sayısının 37 bin 97'ye çıktığı bildirilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 6 bin 600'e ulaştığı ifade edildi.

-Umman

Umman Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 kaynaklı can kayıplarının 28'e yükseldiğini açıkladı.

Ülkede 372 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 6 bin 43'e çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının 1661'e ulaştığı kaydedildi.

-Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 961'e, iyileşenlerin sayısının 251'e yükseldiği ifade edildi.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 7 bin 843'e yükseldiği bildirildi. Açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 3 bin 344'e yükseldiği aktarıldı.

Bakanlık son olarak Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 12 olduğunu paylaşmıştı.

Filistin

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'ndan ülkeye giriş yapan ve karantina altında tutulan 7 kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğu kaydedildi.

Açıklamada, yeni vakalarla birlikte Gazze Şeridi'nde enfekte olanların sayısı 30'a çıktığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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