Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları artıyor
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Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları artıyor

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları artıyor
06.05.2020 16:58 | Son Güncelleme: 06.05.2020 16:58

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Fas'ta 182, Kuveyt'te 42, Yemen'de 5'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Fas'ta 182, Kuveyt'te 42, Yemen'de 5'e yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 182'ye yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 163 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 5 bin 382'ye ulaştığı aktarıldı.

Bakanlık açıklamasında ayrıca şu ana kadar 1969 kişinin sağlığına kavuştuğu kaydedildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı da Kovid-19 nedeniyle 2 hastanın daha hayatını kaybettiğini ve 485 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Son verilerle ülke genelindeki can kaybının 42'ye, vaka sayısının 6 bin 289'a çıktığı kaydedilen açıklamada, 2 bin 219 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Yemen

Yemen'de ise Sağlık Bakanlığı yetkilerinden alınan bilgiye göre ülkenin güneybatısındaki Taiz ilinde ilk kez kırklı yaşlarda 1 erkek, virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Son verilerle ülkedeki toplam can kaybı 5'e yükselirken, 22 olan vaka sayısında ise artış yaşanmadı.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığının açıklamasında 830 kişide daha virüs tespit edilmesiyle ülkedeki vaka sayısının 17 bin 972'ye yükseldiği duyuruldu.

Virüs nedeniyle yeni can kaybının yaşanmadığına dikkat çekilen açıklamada, 2 bin 70 kişinin de iyileştiği bilgisi paylaşıldı.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığı, 168 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 2 bin 903 olduğunu açıkladı.

Bakanlık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 888 kişinin de sağlığına kavuştuğunu belirtti.

Lübnan

Lübnan'da ise Sağlık Bakanlığı, yapılan testlerden 9'unun daha pozitif çıktığını ifade etti.

Açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 750 olduğu, iyileşen kişi sayısının 213 olduğu aktarıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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