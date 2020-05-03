Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları artıyor
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Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları artıyor

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vaka sayıları artıyor
03.05.2020 23:28 | Son Güncelleme: 03.05.2020 23:28

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 429'a, Cezayir'de 463'e, Irak'ta 97'ye yükselirken, Fas'ta vaka sayısı 4 bin 903'e çıktı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Mısır'da 429'a, Cezayir'de 463'e, Irak'ta 97'ye yükselirken, Fas'ta vaka sayısı 4 bin 903'e çıktı.

Mısır Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 hastası 14 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 429'a yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, 272 kişide yeni Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 6 bin 465'e çıktığı aktarıldı.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 taşıyan 4 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, böylelikle toplam can kaybının 463 olduğunu ifade etti.

Ülkede 179 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini aktaran Fevrar, toplam vaka sayısının 4 bin 474'e çıktığını dile getirdi.

Cezayirli yetkili, ülke genelinde virüse yakalanıp sağlığına kavuşanların sayısının 1936 olduğu bilgisini paylaştı.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirmesi sonucu ölenlerin sayısının 97'ye yükseldiği belirtildi.

Ülkede 77 kişide daha virüs tespit edildiği, böylece vaka sayısının 2 bin 296'ya çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 1490'a ulaştığı vurgulandı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Müdürü Muhammed Elyubi, yaptığı açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 4 bin 903'e çıktığını, sağlığına kavuşan kişi sayısının ise 1438 olduğunu aktardı.

Kaynak: AA

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