Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vakalar artıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vakalar artıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 437'ye, Mısır'da 359'a, Fas'ta 165'e, Irak'ta 90'a, Ürdün'de 8'e yükseldi.

Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vakalar artıyor
28.04.2020 21:58 | Son Güncelleme: 28.04.2020 21:58

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Cezayir'de 437'ye, Mısır'da 359'a, Fas'ta 165'e, Irak'ta 90'a, Ürdün'de 8'e yükseldi.

Cezayir Sağlık Bakanlığına bağlı Koronavirüs Gözlem ve Takip Komitesi Sözcüsü Cemal Fevrar, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 taşıyan 5 kişinin daha yaşamını yitirdiğini, böylelikle toplam can kaybının 437 olduğunu söyledi.

Ülkede son 24 saatte 132 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini aktaran Fevrar, toplam vaka sayısının 3 bin 649'a çıktığını dile getirdi.

Cezayirli yetkili ayrıca 93 kişinin daha iyileşmesiyle ülke genelinde virüse yakalanıp sağlığına kavuşanların sayısının 1649 olduğu bilgisini paylaştı.

Mısır

Mısır Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 22 kişinin daha hayatını kaybettiği, toplam can kaybının 359'a yükseldiği belirtildi.

Ülkede 260 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 5 bin 42 olduğu kaydedilen haberde, şu ana kadar 1304 hastanın da sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığına bağlı Salgın Hastalıklar Müdürü Muhammed Elyubi, yaptığı basın açıklamasında, Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve toplam can kaybının 165'e çıktığını söyledi.

Toplam vaka sayısının 4 bin 252'ye ulaştığını kaydeden Elyubi, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının ise 778 olduğunu aktardı.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 90'a yükseldiği aktarıldı.

Ülkede 81 kişide daha virüs tespit edildiği böyleyece vaka sayısının 1928'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 1319'a ulaştığı belirtildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanı Saad Cabir ile Hükümet Sözcüsü Emced el-Adayile, başkent Amman'da düzenledikleri ortak basın toplantısında, salgınla mücadele kapsamındaki son gelişmeleri değerlendirdi.

Sağlık Bakanı Cabir, salgın nedeniyle 1 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve toplam can kaybının 8 olduğunu söyledi.

Ülke genelinde herhangi bir yeni vakanın tespit edilmediğine dikkati çeken Cabir, 6 hastanın daha iyileşmesiyle 351 kişinin sağlığına kavuştuğunu dile getirdi.

Adayile ise hükümetin, Medeba, Ceraş, Aclun illerinde sokağa çıkma yasağının hafifletilmesi, il sakinlerinin ulaşım araçlarını kullanması yönünde karar aldığını açıkladı.

Hükümet Sözcüsü, cuma günü ise ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını ifade etti.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığı ise ülkede 677 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konduğunu duyurdu.

Son verilerle ülkedeki enfekte kişi sayısının 11 bin 921'e yükseldiği aktarılan açıklamada, 1134 hastanın da sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, düzenlediği basın toplantısında, işgal altındaki Kudüs'te 6 kişide daha virüs tespit edilmesiyle ülkedeki Kovid-19 vaka sayısının 501'e yükseldiğini belirtti.

Bu verilerin, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs ile abluka altındaki Gazze'yi kapsadığına işaret eden Keyle, işgal güçleri nedeniyle faaliyet gösteremedikleri için Kudüs'teki vaka sayısını 225 olarak tahmin ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz Haberler
Rus doktordan korkutan sözler: Koronavirüsten daha ölümcül bir salgınla yüzleşeceğiz
ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti Haberler
ABD'de salgınla mücadelenin ön saflarında çalışan acil servis doktoru intihar etti
Koronavirüs aşısı ne zaman hazır olacak? Bill Gates temkinli konuştu Haberler
Koronavirüs aşısı ne zaman hazır olacak? Bill Gates temkinli konuştu
Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı Haberler
Adana'da uygulamadan kaçan Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polis memuru tutuklandı
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim yanlışlıkla tetiğe değdi Haberler
Adana'da Suriyeli gencin ölümüne sebep olan polisin ifadesi ortaya çıktı: Sendeleyip düştüğüm için elim...
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pik noktası dönemini geçtik Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pik noktası dönemini geçtik
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un'a ait olduğu söylenen tabut fotoğrafı olay yarattı
Akşener, İmamoğlu için yapılan eleştirilere yanıt verdi: Şeytan kovalamaktan namaza vakit bulamıyor
Akşener, İmamoğlu için yapılan eleştirilere yanıt verdi: Şeytan kovalamaktan namaza vakit bulamıyor
Fatih Altaylı Meral Akşener'e açık açık sordu: 8 aylık Bakanlık döneminizde ne yaptınız?
Fatih Altaylı Meral Akşener'e açık açık sordu: 8 aylık Bakanlık döneminizde ne yaptınız?
Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan itibariyle koronavirüsü atlatanların sayısı 5 bin 18 artarak 38 bin 809'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 28 Nisan itibariyle koronavirüsü atlatanların sayısı 5 bin 18 artarak 38 bin 809'a...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Virüsü kendi laboratuvarımızda başarıyla izole ettik
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Virüsü kendi laboratuvarımızda başarıyla izole ettik
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti
Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti
Steaua Bükreş Başkanı Becali: Galatasaray'ı elediğimiz için kilise yaptırdım
Steaua Bükreş Başkanı Becali: Galatasaray'ı elediğimiz için kilise yaptırdım
Fransa'da 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 367 artarak 23 bin 660'a yükseldi
Fransa'da 28 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 367 artarak 23 bin 660'a yükseldi
Koronavirüs önlemleri kapsamında Prof. Dr. Erbaş'tan ekmek önerisi: 90 derecelik fırında 10 dakika tutun
Koronavirüs önlemleri kapsamında Prof. Dr. Erbaş'tan ekmek önerisi: 90 derecelik fırında 10 dakika tutun
Gözü dönmüş cani, Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle onlarca güvercini ezdi
Gözü dönmüş cani, Eminönü Meydanı'nda otomobiliyle onlarca güvercini ezdi
Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim
Fenerbahçe efsanesi Alex: Ali Koç çağrırsa takımın başına geçerim
Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi
Hollanda'dan sonra Fransa'da da ligler iptal edildi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, '65 yaş üzerine sokak izni çıkacak mı?' sorusuna cevap verdi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "65 yaş üzerine sokak izni çıkacak mı?" sorusuna cevap verdi
Oxford'un geliştirdiği aşı, maymunlar üzerinde yapılan testlerde olumlu sonuçlar verdi
Oxford'un geliştirdiği aşı, maymunlar üzerinde yapılan testlerde olumlu sonuçlar verdi
Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşanan propolisin kilogram fiyatı 2 bin liradan 4 bin liraya yükseldi
Koronavirüs nedeniyle talep patlaması yaşanan propolisin kilogram fiyatı 2 bin liradan 4 bin liraya yükseldi
Kentte sadece tek vaka var! Komünist Başkan, Tunceli'nin koronayı nasıl yendiğini anlattı
Kentte sadece tek vaka var! Komünist Başkan, Tunceli'nin koronayı nasıl yendiğini anlattı
5 ay önce babasını kalp krizinden kaybeden genç, aynı sebepten hayatını kaybetti
5 ay önce babasını kalp krizinden kaybeden genç, aynı sebepten hayatını kaybetti
Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti
Liverpoollu eski futbolcu Michael Robinson hayata veda etti
Inter, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor
Inter, Fenerbahçe'nin de gündemindeki Edinson Cavani'yi kadrosuna katmak istiyor
Son dakika: SGK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek
Son dakika: SGK'lı çalışanlar maskelerini iş yerlerinden temin edecek
Esenyurt'ta PTT önünde bugün de metrelerce kuyruk oluştu
Esenyurt'ta PTT önünde bugün de metrelerce kuyruk oluştu
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
FIFA yöneticisi, tüküren futbolcuya sarı kart gösterilmesini önerdi
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ifadeye çağrıldı
Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı
Çin bu olayı konuşuyor! Alibaba, eşini aldattığı iddia edilen yöneticisini cezalandırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fahrettin Koca Abdulhamit Gül Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ebru Şallı Hande Yener Nur Yerlitaş
Spor Arda Turan Ersun Yanal Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi Hikmet Karaman
Daha Fazla Türk Mayıs Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı can kaybı ve vakalar artıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.4.2020 23:32:41. #1.14#
title