Arap ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler arttı
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Arap ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler arttı

26.02.2021 20:55 | Son Güncelleme: 26.02.2021 20:58
Arap ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 23, Libya'da 18, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 16, Irak'ta 14, Filistin'de 11 kişi daha hayatını kaybetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Ürdün'de 23, Libya'da 18, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 16, Irak'ta 14, Filistin'de 11 kişi daha hayatını kaybetti.

Ürdün Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan 23 kişinin öldüğünü, 3 bin 644 yeni vaka tespit edildiğini, 1240 kişinin ise iyileştiğini duyurdu.

Salgında toplam can kaybının 4 bin 650'ye, vaka sayısının da 383 bin 912'ye yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 343 bin 840 olduğu kaydedildi.

Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19'dan 18 kişi yaşamını yitirdi, 625 yeni vaka tespit edildi, 701 kişi ise sağlığına kavuştu.

Son verilerle salgındaki toplam can kaybı 2 bin 174, vaka sayısı 132 bin 458, iyileşenlerin sayısı ise 119 bin 492 oldu.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 16 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 3 bin 498 kişinin enfekte olduğu, 2 bin 478 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Böylece salgında can kaybının 1198'e, vaka sayısının 385 bin 160'a, iyileşenlerin sayısının ise 377 bin 537'ye çıktığı aktarıldı.

Irak

Irak Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 24 saatte 14 kişi vefat etti, 4 bin 336 yeni vaka kaydedildi, 2 bin 460 kişi ise iyileşti.

Virüs kaynaklı can kaybının 13 bin 365'e, vaka sayısının da 688 bin 698'e yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı ise 630 bin 178'e ulaştı.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 11 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1555 kişinin testinin de pozitif çıktığını belirtti.

Keyle, hayatını kaybedenlerden 10'unun, vakalardan ise 1427'sinin Batı Şeria'dan, 1 vefat ile 128 vakanın da Gazze Şeridi'nden olduğu bilgisini verdi.

Virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 227'ye, vaka sayısının da 204 bin 815'e yükseldiğini kaydeden Keyle, iyileşenlerin sayısının ise 186 bin 992 olduğunu aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

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