Arap ülkelerinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle Lübnan'da 81, Fas'ta 22, Ürdün'de 8, Cezayir'de 4 kişi hayatını kaybederken, Gazze'de vaka sayısı yükseldi.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 81 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 2 bin 770 kişinin enfekte olduğu, 2 bin 358 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 3 bin 226'ya, vakaların 305 bin 842'ye, iyileşenlerin 186 bin 52'ye çıktığı aktarıldı.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 22 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 835 kişinin enfekte olduğu, 795 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, ölü sayısının 8 bin 309'a, vakaların 472 bin 273'e, iyileşenlerin 450 bin 847'ye çıktığı bilgisi paylaşıldı.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 8 kişinin öldüğü, 1132 kişinin enfekte olduğu, 978 kişinin iyileştiği aktarıldı.

Açıklamada, can kayıplarının 4 bin 334'e, vakaların 329 bin 194'e, iyileşenlerin 316 bin 442'ye ulaştığı belirtildi.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti, 263 yeni vaka tespit edildi, 202 hasta sağlığına kavuştu.

Son verilerle ülkede toplam can kaybı 2 bin 898, vaka sayısı 107 bin 841, iyileşenlerin sayısı da 73 bin 792 oldu.

Gazze

Sağlık Bakanlığı, yazılı açıklamasında, abluka altındaki kentte 178 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiğini duyurdu.

Buna göre toplam vaka sayısı 51 bin 848' yükselirken, vefat sayısı 523 olarak açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu