Arap ülkelerinde Kovid-19'a bağlı ölümler ve vaka sayıları arttı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 273'e, Kuveyt'te 236'ya, Fas'ta 207'ye, Lübnan'da 28'e, Bahreyn'de 21'e yükselirken, Katar, Umman ve Filistin'de vaka sayıları arttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 273'e, Kuveyt'te 236'ya, Fas'ta 207'ye, Lübnan'da 28'e, Bahreyn'de 21'e yükselirken, Katar, Umman ve Filistin'de vaka sayıları arttı.

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 hastası 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği, ölü sayısının 273'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 37 bin 18'e yükseldiği, toplam iyileşen sayısının ise 19 bin 572 olduğu kaydedildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 6 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 236'ya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 562 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 29 bin 921'e ulaştığı aktarıldı.

Bakanlık, ülkede şu ana kadar 17 bin 223 kişinin sağlığına kavuştuğunu bildirdi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığı, bir kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, böylece toplam can kaybının 207'ye yükseldiğini açıkladı.

Açıklamada, 45 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 7 bin 967'ye, sağlığına kavuşanların sayısının 7 bin 160'a çıktığını açıkladı.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 1 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 28'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, vaka sayısının ise 1306 olduğu aktarıldı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı da açıklamasında, ülkede bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısının 21'e yükseldiğini aktardı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 1581 kişinin daha enfekte olmasıyla vaka sayısı 63 bin 741'e, iyileşen hasta sayısı ise 39 bin 468 olarak paylaşıldı.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 vaka sayısının 14 bin 316'ya ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, şu ana kadar iyileşen sayısının ise 3 bin 451 olduğu paylaşıldı.

Filistin

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 4 kişide daha virüs tespit edilmesiyle bölgedeki vaka sayısının 70'e yükseldiği aktarıldı.

Hastalık nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği bölgede 18 kişinin sağlığına kavuştuğu bildirildi. Filistin'deki Kovid-19 vaka sayısı ise 464'e yükselmiş oldu.

Kudüs'teki vaka sayısının ise 179 olarak tahmin edildiğini bildiren Bakanlık, İsrail kendilerine Kudüs'te çalışma izni vermediği için kesin bilgiye ulaşılamadığını kaydetmişti.

Kaynak: AA