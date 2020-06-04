Arap ülkelerinde Kovid-19'a bağlı ölümler ve vaka sayıları arttı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Arap ülkelerinde Kovid-19'a bağlı ölümler ve vaka sayıları arttı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 273'e, Kuveyt'te 236'ya, Fas'ta 207'ye, Lübnan'da 28'e, Bahreyn'de 21'e yükselirken, Katar, Umman ve Filistin'de vaka sayıları arttı.

Arap ülkelerinde Kovid-19'a bağlı ölümler ve vaka sayıları arttı
04.06.2020 17:27 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:27

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 273'e, Kuveyt'te 236'ya, Fas'ta 207'ye, Lübnan'da 28'e, Bahreyn'de 21'e yükselirken, Katar, Umman ve Filistin'de vaka sayıları arttı.

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 hastası 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği, ölü sayısının 273'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 37 bin 18'e yükseldiği, toplam iyileşen sayısının ise 19 bin 572 olduğu kaydedildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 6 kişinin daha hayatını kaybettiği ve toplam can kaybının 236'ya çıktığı belirtildi.

Açıklamada, 562 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 29 bin 921'e ulaştığı aktarıldı.

Bakanlık, ülkede şu ana kadar 17 bin 223 kişinin sağlığına kavuştuğunu bildirdi.

Fas

Fas Sağlık Bakanlığı, bir kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, böylece toplam can kaybının 207'ye yükseldiğini açıkladı.

Açıklamada, 45 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 7 bin 967'ye, sağlığına kavuşanların sayısının 7 bin 160'a çıktığını açıkladı.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 1 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybının 28'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, vaka sayısının ise 1306 olduğu aktarıldı.

Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığı da açıklamasında, ülkede bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle, Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısının 21'e yükseldiğini aktardı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 1581 kişinin daha enfekte olmasıyla vaka sayısı 63 bin 741'e, iyileşen hasta sayısı ise 39 bin 468 olarak paylaşıldı.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 vaka sayısının 14 bin 316'ya ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, şu ana kadar iyileşen sayısının ise 3 bin 451 olduğu paylaşıldı.

Filistin

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 4 kişide daha virüs tespit edilmesiyle bölgedeki vaka sayısının 70'e yükseldiği aktarıldı.

Hastalık nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği bölgede 18 kişinin sağlığına kavuştuğu bildirildi. Filistin'deki Kovid-19 vaka sayısı ise 464'e yükselmiş oldu.

Kudüs'teki vaka sayısının ise 179 olarak tahmin edildiğini bildiren Bakanlık, İsrail kendilerine Kudüs'te çalışma izni vermediği için kesin bilgiye ulaşılamadığını kaydetmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu Haber
Fransa'da Türk anne 2 çocuğuyla havuzda ölü bulundu
3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi Haber
3 ismin milletvekilliğinin düşürülme zamanlamasıyla ilgili konuşulan iddia: Bahçeli'nin talebi
3 ismin milletvekilliği düşürüldü, Meclis'teki sandalye dağılımı değişti Haber
3 ismin milletvekilliği düşürüldü, Meclis'teki sandalye dağılımı değişti
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak Haber
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak
Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü Haber
Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri...
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti Haber
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Son Dakika: Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti
Son Dakika: Süper Lig maçlarının başlama saatleri değişti
Hamile fil, içi barut dolu ananası yedikten sonra öldü
Hamile fil, içi barut dolu ananası yedikten sonra öldü
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Yemekteyiz programını bırakan Seda Sayan, kendisini eleştiren takipçisine küfürle karşılık verdi
Vekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'ndan sıcağı sıcağına ilk açıklama: Cezaevine teslim olacağım
Vekilliği düşürülen CHP'li Enis Berberoğlu'ndan sıcağı sıcağına ilk açıklama: Cezaevine teslim olacağım
AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum
AK Parti'den vekillikleri düşürülen 3 isim hakkında ilk yorum
Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi
Otomotiv endüstrisi Mayıs ayında 1,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi
Libya'da Hafter'e bağlı milislerin pusuya düşürüldüğü görüntüler
Libya'da Hafter'e bağlı milislerin pusuya düşürüldüğü görüntüler
Vergi kaçırdığı gerekçesiyle Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası verildi
Vergi kaçırdığı gerekçesiyle Diego Costa'ya 6 ay hapis cezası verildi
Donald Trump'ın tweetini gizleyen Twitter, aynı paylaşımdan dolayı başka bir hesabı askıya aldı
Donald Trump'ın tweetini gizleyen Twitter, aynı paylaşımdan dolayı başka bir hesabı askıya aldı
Bruno Fernandes'ten Manchester United itirafı: Transferimi öğrenince mutluluktan ağladım
Bruno Fernandes'ten Manchester United itirafı: Transferimi öğrenince mutluluktan ağladım
Katilin kurnazlığı otopsiden döndü! Yanarak öldüğü zannedilen adam cinayete kurban gitmiş
Katilin kurnazlığı otopsiden döndü! Yanarak öldüğü zannedilen adam cinayete kurban gitmiş
CHP'li vekiller Atatürk imzalı maskeyi çöpe attı, MHP Milletvekili Osmanağaoğlu ateş püskürdü
CHP'li vekiller Atatürk imzalı maskeyi çöpe attı, MHP Milletvekili Osmanağaoğlu ateş püskürdü
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti
Kız öğrenciler, kendilerini taciz eden sapığın mesajlarını ifşa etti
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
Irkçılık karşıtı eylemlerde yasalar, Trump'ın elini güçlendiriyor: Orduyu sokağa çıkarabilir
Günlük burç yorumları 4 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 4 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'e 800 bin euro maaş ve takım kaptanlığı önerdi
Fenerbahçe, Gökhan Gönül'e 800 bin euro maaş ve takım kaptanlığı önerdi
Kaosun hakim olduğu ABD'de, Trump'ın son kozu: İsyan Yasası
Kaosun hakim olduğu ABD'de, Trump'ın son kozu: İsyan Yasası
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
Yerli otomobil için Yatırım Teşvik Belgesi alındı
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Adidas, Mesut Özil ile olan 7.5 yıllık sponsorluğunu devam ettirmeyecek
Adidas, Mesut Özil ile olan 7.5 yıllık sponsorluğunu devam ettirmeyecek
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Siyah pirincin rengini gören boya zannedip bakanlığa şikayet ediyor ancak faydaları saymakla bitmiyor
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı!
Kahvehane işletmecisinden veresiyecileri şaşkına uğratan uyarı yazısı!
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Rüştü Zorlu Adnan Menderes Berat Albayrak Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Serel Yereli Şahan Gökbakar
Spor Falcao Mete Gazoz Metin Oktay Nihat Özdemir Rıza Çalımbay
Daha Fazla Libya Antalya Fenerbahçe Resmi Gazete
Şu an buradasınız: Arap ülkelerinde Kovid-19'a bağlı ölümler ve vaka sayıları arttı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 17:30:34. #1.15#
title