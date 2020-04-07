Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölümler ve vaka sayıları arttı Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 83'e yükselirken, Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt ve Filistin'de vaka sayıları yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 83'e yükselirken, Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt ve Filistin'de vaka sayıları yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 3 kişinin daha hayatını kaybettiği ve Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 83'e çıktığı belirtildi.

Açıklamada 21 kişide daha virüs tespit edilmesi sonucu ülkedeki vaka sayısının 1141'e yükseldiği, 7 kişinin ise sağlığına kavuştuğu aktarıldı.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 147 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, böylece ülkedeki vaka sayısının 2 bin 752'ye çıktığı belirtildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, 40 kişide daha virüs tespit edilmesiyle, ülkedeki vaka sayısı 371e çıktı.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 78 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulması sonucu ülkedeki vaka sayısı 743'e yükseldi.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığı yetkililerinden Kemal eş-Şahra, düzenlediği basın toplantısında, 6 kişide daha virüs tespit edilmesi sonucu vaka sayısının 260'a yükseldiğini söyledi.

Şahra, hastalar arasında 1 yaşında bir çocuğun da bulunduğunu ifade etti.

Kaynak: AA