Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayılarında artışlar devam ediyor
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Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayılarında artışlar devam ediyor

19.12.2020 06:59 | Son Güncelleme: 19.12.2020 07:02
Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölüm ve vaka sayılarında artışlar devam ediyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı, Tunus'ta 4 bin 90'a yükselirken, Gazze'de vaka sayılarında artış yaşandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı yaşamını yitirenlerin sayısı, Tunus'ta 4 bin 90'a yükselirken, Gazze'de vaka sayılarında artış yaşandı.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 58 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği, 1616 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede salgın nedeniyle vefat edenlerin sayısının 4 bin 616'ya yükseldiği, toplam vaka sayısının ise 117 bin 582'ye çıktığı kaydedildi. Bakanlık açıklamasında, hastalıktan iyileşen sayısının 87 bin 884 olduğu ifade edildi.

Gazze

Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısında 876 artış yaşandı.

Açıklamada, abluka altındaki kentte, toplam vaka sayısının 33 bin 34'e yükseldiği belirtilirken, salgın kaynaklı yeni vefat bilgisi paylaşılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

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