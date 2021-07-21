Arap ülkelerinde korona virüs gölgesinde bayram kutlaması
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Arap ülkelerinde korona virüs gölgesinde bayram kutlaması

Arap ülkelerinde korona virüs gölgesinde bayram kutlaması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Arap ülkeleri bu yıl da Kurban Bayramı'nı yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle kısıtlı koşullarda kutladı.

Arap ülkeleri bu yıl da Kurban Bayramı'nı yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle kısıtlı koşullarda kutladı.

Kurban Bayramı bu yıl da korona virüs salgını gölgesinde sürüyor. Kuveyt halkı dün bayram namazı kıldıktan sonra kurban kesimini gerçekleştirdi. Kurban Bayramı'nın ikinci gününde halk sokaklara akın etti. İlk gün yakınlarıyla buluşma fırsatı bulmayanlar bugün birbiriyle bayramlaştı. Kuveyt vatandaşı Ahmad Al-Salem, "Ülkemizde Covıd-19 aşısının uygulanması ve vaka sayısının azalmasıyla kendimizi eskisinden daha rahat ve huzurlu hissediyoruz. Sağlık önlemlerin uygulamasına da alıştık. Dışarıda her zaman maske takmaya alışkınız" ifadelerini kullandı.

Ürdün'de sıkı önlemler altında bayram

Ürdün'ün başkenti Amman'da bir araya gelen Müslümanlar kendi secdeleriyle açık alanlarda bayram namazını kıldı. Ürdün Vakıflar ve İslami İşler Bakanı Mohammad Khalaileh, halkı bayram dolayısıyla tebrik ederken korona virüse karşı uygulanan önlemleri uygulamaya devam etmelerini istedi.

Lübnan'da ekonomik krizinin gölgesinde bayram

Siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Lübnan'da halkın ekonomik durumu kötüleşiyor. Ülkede ekonomik kriz devam ederken ülkede yerel para biriminin değer kaybetmesinin yanı sıra akaryakıt ve ilaç kıtlığı da yaşanıyor. Lübnanlı yetkililerin peş peşe uyguladığı karantina birçok işletmenin iflas etmesine neden oldu. Kötü yaşam koşullarında Kurban Bayramı'nı karşılayan halk kurbanlık alamadığını ifade etti. Önceki bayramlarda kalabalık olan başkent Beyrut'ta sokaklar bomboş görüntülendi. - KUVEYT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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