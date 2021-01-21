Arap ülkeleri, Irak'taki terör saldırısını kınadı

Filistin, Ürdün, Katar, Mısır ve Yemen, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen ve onlarca kişinin öldüğü terör saldırısını kınadı.

Filistin, Ürdün, Katar, Mısır ve Yemen, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen ve onlarca kişinin öldüğü terör saldırısını kınadı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin resmi ajansı WAFA'da yayımlanan mesajında, Bağdat saldırısını kınayarak ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Abbas, terör eyleminin savunmasız masum insanları hedef aldığını belirterek, "Devlet başkanlığı, hükümet ve halk olarak Irak'la dayanışma içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz de yaptığı yazılı açıklamada, Ürdün'ün Bağdat'taki saldırıyı şiddetle kınadığını ve güvenliğini tehdit eden her türlü eylem karşısında Irak'ın yanında olduğunu belirtti.

Fayiz saldırıyı, "dini ve insani değerlerle tutarsız, güvenlik ve istikrarı bozmayı amaçlayan korkakça bir terör eylemi" olarak niteledi.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise saldırının şiddetle kınandığı belirtilerek Katar'ın, sebebi ne olursa olsun şiddet ve terörizmin reddedilmesi konusunda kararlı bir tutum sergilediği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Irak hükümetine ve ölenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar dilendi.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığı da yaptığı kınama açıklamasında, saldırıyı "aşağılık bir terör eylemi" şeklinde nitelendirdi.

Hayatını kaybedenlere başsağlığı yaralılara da şifa dileğinde bulunulan açıklamada, güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi ve terörle mücadele çabalarında Mısır'ın Irak'ın destekçisi olduğu ifade edildi.

Yemen

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, masum sivilleri hedef alan, güvenlik ve istikrarı baltalayan saldırılardan Yemen'in de muzdarip olduğu vurgulandı.

Irak'taki saldırının acısının paylaşıldığı belirtilen açıklamada, Yemen'in, Irak hükümetinin terörle mücadele, güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi için aldığı tüm tedbirlerin destekçisi olduğu kaydedildi.

Patlamalarda 32 kişi öldü, 110 kişi yaralandı

Irak'ın başkenti Bağdat'ın merkezi Tayaran Meydanı'nda ikinci el eşya ve kıyafetlerin satıldığı, gelir düzeyi düşük insanların uğrak yeri olan pazarda intihar eylemi düzenlendi.

Irak güvenlik makamları patlamadaki ölü sayısını 32 olarak açıklarken, 110 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz