Arap ülkeleri, İİT ve Arap Birliği Husilerin Suudi Arabistan'daki havalimanına saldırısını kınadı

Bahreyn, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Ürdün, Filistin ve Lübnan'ın yanı sıra İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği, Yemen'deki Husilerin dün Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Uluslararası Abha Havalimanına düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

Bahreyn, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır, Ürdün, Filistin ve Lübnan'ın yanı sıra İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Arap Birliği, Yemen'deki Husilerin dün Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Uluslararası Abha Havalimanına düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'daki Abha Havalimanının Husiler tarafından hedef alınması "uluslararası hukukun açık şekilde ihlali" olarak nitelendirildi.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı da saldırıyı kınayarak, bu tür "terör eylemlerinin" devamını, bölgenin güvenlik ve istikrarı için oluşturdukları tehlikenin ve uluslararası hukuka açıkça meydan okumanın teyidi olarak değerlendirdi.

BAE Dışişleri Bakanlığı, saldırının sivillerin ve yolcuların güvenliğini tehdit eden korkakça bir eylem olduğunu belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Husilerin Suudi Arabistan topraklarını hedef almaya devam eden düşmanca eylemlerinin kınandığı ve onaylanmadığı kaydedildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da "Sivil tesisleri hedef alan ve masum sivil yolcuların hayatlarını tehlikeye atan korkakça terörist saldırıyı kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, "bölgenin güvenliğini ve istikrarını tehdit eden bu terörist eylemlere cevabında Suudi Arabistan'ın yanında durduğunu" belirtti.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı da Suudi Arabistan'ın egemenliğine yönelik herhangi bir saldırının karşısında olduğunu açıkladı.

İİT, "güvenliğini sağlamak ve topraklarını terör eylemlerine karşı korumak için aldığı her türlü tedbirde Suudi Arabistan'ın yanında" olduğunu duyurdu.

Arap Birliği de yaptığı yazılı açıklamada, Abha Havalimanının hedef alınmasını şiddetle kınadı.

Yemen'deki Husilerin dün Suudi Arabistan'ın güneybatısındaki Uluslararası Abha Havalimanına düzenlediği saldırıda, alanda bulunan sivil bir uçakta yangın çıkmıştı.

İran destekli Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın güney bölgelerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Said İbicioğlu