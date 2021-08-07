Arap ülkeleri, Grundberg'in BM Yemen Özel Temsilciliğine atanmasını memnuniyetle karşıladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Arap ülkeleri, Grundberg'in BM Yemen Özel Temsilciliğine atanmasını memnuniyetle karşıladı

Arap ülkeleri, Grundberg'in BM Yemen Özel Temsilciliğine atanmasını memnuniyetle karşıladı
Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman, Mısır ve Kuveyt, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilciliğine İsveçli diplomat Hans Grundberg'in atanmasını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman, Mısır ve Kuveyt, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilciliğine İsveçli diplomat Hans Grundberg'in atanmasını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Grundberg'in BM Yemen Özel Temsilciliğine atanmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, ülkesinin Yemen'deki krize çözüm bulmak için çalışmayı sürdüreceğini ifade etti.

BAE Dışişleri Bakanlığının, ülkenin resmi ajansı WAM'da yer alan açıklamasında, Grundberg'in atanmasından memnuniyet duyulduğu ve Yemen'deki siyasi krize çözüm bulunması için tüm çabalara destek verildiği kaydedildi.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi'nin Umman haber ajansı ONA'dan aktarılan yazılı açıklamasında, Grundberg'in uzmanlığının Yemen'de kapsamlı ve kalıcı bir ateşkese ulaşılması konusunda yardımcı olmasını umduğu vurgulandı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından Grundberg'in atanmasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Yemen'deki krizin kapsamlı bir biçimde çözülmesi konusunda Grundberg ile çalışma temennisinde bulunuldu.

Kuveyt haber ajansı KUNA'nın haberinde de Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah'ın Grundberg ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin Yemen'deki krize yönelik kalıcı bir çözüme ulaşılması çabalarına verdiği desteği dile getirdiği aktarıldı.

BM Yemen Özel Temsilciliğine dün İsveçli diplomat Hans Grundberg atanmıştı.

Avrupa Birliği'nin 2019 yılından beri Yemen Büyükelçisi olan İsveçli diplomat Grundberg, Mısır ve Kudüs'te de görev yaptı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

BM: Afganistan'daki çatışmalarda son bir ayda 1000'den fazla sivil öldü
BM: Afganistan'daki çatışmalarda son bir ayda 1000'den fazla sivil öldü
BM, Afganistan'ın 'tehlikeli bir dönüm noktasına' girdiğini ve son bir ayda çatışmalarda 1000'den fazla sivilin öldüğünü bildirdi.
BM, Afganistan'ın "tehlikeli bir dönüm noktasına" girdiğini ve son bir ayda çatışmalarda 1000'den fazla sivilin öldüğünü bildirdi.
BM Geçici Görev Gücünden 'Lübnan-İsrail sınırındaki durum çok tehlikeli' uyarısı
BM Geçici Görev Gücünden "Lübnan-İsrail sınırındaki durum çok tehlikeli" uyarısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Tanju Özcan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Deniz Akkaya Gülben Ergen Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Burak Elmas Metin Oktay Rıza Çalımbay Valentin Rosier
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Arap ülkeleri, Grundberg'in BM Yemen Özel Temsilciliğine atanmasını memnuniyetle karşıladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 23:50:34. #1.14#

title