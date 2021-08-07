Arap ülkeleri, Grundberg'in BM Yemen Özel Temsilciliğine atanmasını memnuniyetle karşıladı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman, Mısır ve Kuveyt, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilciliğine İsveçli diplomat Hans Grundberg'in atanmasını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Umman, Mısır ve Kuveyt, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilciliğine İsveçli diplomat Hans Grundberg'in atanmasını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Grundberg'in BM Yemen Özel Temsilciliğine atanmasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, ülkesinin Yemen'deki krize çözüm bulmak için çalışmayı sürdüreceğini ifade etti.

BAE Dışişleri Bakanlığının, ülkenin resmi ajansı WAM'da yer alan açıklamasında, Grundberg'in atanmasından memnuniyet duyulduğu ve Yemen'deki siyasi krize çözüm bulunması için tüm çabalara destek verildiği kaydedildi.

Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi'nin Umman haber ajansı ONA'dan aktarılan yazılı açıklamasında, Grundberg'in uzmanlığının Yemen'de kapsamlı ve kalıcı bir ateşkese ulaşılması konusunda yardımcı olmasını umduğu vurgulandı.

Mısır Dışişleri Bakanlığından Grundberg'in atanmasına ilişkin yapılan yazılı açıklamada, Yemen'deki krizin kapsamlı bir biçimde çözülmesi konusunda Grundberg ile çalışma temennisinde bulunuldu.

Kuveyt haber ajansı KUNA'nın haberinde de Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah'ın Grundberg ile yaptığı telefon görüşmesinde ülkesinin Yemen'deki krize yönelik kalıcı bir çözüme ulaşılması çabalarına verdiği desteği dile getirdiği aktarıldı.

BM Yemen Özel Temsilciliğine dün İsveçli diplomat Hans Grundberg atanmıştı.

Avrupa Birliği'nin 2019 yılından beri Yemen Büyükelçisi olan İsveçli diplomat Grundberg, Mısır ve Kudüs'te de görev yaptı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre, dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de nüfusun yüzde 80'i insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak