Arap Ülkeleri Dışişleri Bakanları Kahire'de Katar Krizini Görüşecek

– Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır Dışişleri Bakanları Katar krizini görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geliyor.



Dört ülke dışişleri bakanlarının, toplantının ardından bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.



Başta Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleri Katar'ı terörizme destek vermekle suçlayıp diplomatik ilişiklerini kesmişlerdi.



Katar'a fiili amborga uygulayan Körfez ülkeleri Katar'a, başta El-Cezire televizyon kanalı ve Türkiye'nin Katar'daki askeri üssünün kapatılmasını da içeren 13 maddelik bir istekler listesi sunmuşlar, Katar istekler listesine önceki gün içeriği belli olmayan bir cevap vermişti. - Stockholm