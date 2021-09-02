Arap turistlerin ülkelerine geri dönüşleri başladı
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Arap turistlerin ülkelerine geri dönüşleri başladı

Arap turistlerin ülkelerine geri dönüşleri başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Trabzon Havalimanına bu yılın Temmuz ve Ağustos ayı itibariyle iç ve dış hatlarda önemli yoğunluk yaşadı.

Trabzon Havalimanına bu yılın Temmuz ve Ağustos ayı itibariyle iç ve dış hatlarda önemli yoğunluk yaşadı.

Trabzon Havalimanı'nın 1 Temmuz'daki normalleşmenin ardından son yılların en hareketli günlerini yaşarken, Arap turistler bugünlerde okul sezonu nedeniyle yavaş yavaş Trabzon'dan ayrılmaya başladı. Buna rağmen

Eylül ayı olmasına rağmen Trabzon'da günde Arap ülkelerinden 4-5 iniş kalkış yaparken yoğunluğun Eylül sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Trabzon Havalimanına tarifeli seferlerin yanı sıra 10 ülkeden charter seferler yapılıyor. Kuveyt, Bahreyn, Ürdün, Umman, Katar, Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri'nden yapılan direkt seferlerin yanı sıra Hollanda, Almanya gibi Avrupa ülkelerinin çeşitli şehirlerinden de Trabzon'a direkt uçuşlar gerçekleştirildi. Yerli turistlerin de eklenmesiyle bölgedeki turizm hareketliliği yaşanıyor.

"Trabzon'daki yabancı turist rakamları Ağustos sonunda 200 binin üzerine çıkmış durumda"

TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, Trabzon'daki yabancı turist rakamları Ağustos sonunda 200 binin üzerine çıkmış durumda olduğunu ifade ederek, "2021 Temmuz sonu itibariyle toplam 678 bin 874 yerli, 113 bin 618 yabancı turist geldi. Ağustos ayında, Temmuz'un üzerinde yerli ve yabancı turist ağırladık. 2021 Ağustos sonu itibariyle 2019'da yıl boyu ağırladığımız yerli turist sayısını geçmiş olduk. Önümüzdeki günlerde açıklanacak yabancı turist sayımız ise Ağustos sonu itibariyle 220 binin üzerinde olacak. Sezon başındaki değerlendirmelerimizde, yabancı turist sayısında 150 bini geçersek iyi, 200 bini geçerse çok iyi olacağını, bölgemizdeki turizm paydaşlarına, işletmelere ve esnaflara pandeminin zararlarını telafi etmede ciddi katkıları olacağını ifade etmiştik. Trabzon'daki yabancı turist rakamları Ağustos sonunda 200 binin üzerine çıkmış durumda, yerli turistin de olumlu katkısı ile beklentilerin üzerinde olumlu, başarılı bir sezon geçirmekteyiz. Bölgemiz genelindeki diğer illerimizde ise Trabzon'daki kadar olmasa da yoğun sezon geçiyor. Eylül boyunca Trabzon'a planlanmış olan dış hat uçuşlar devam edecek. Bu sürecin Ekim'de de devam etmesi en büyük temennimiz' diye konuştu. - TRABZON

Arap turistlerin ülkelerine geri dönüşleri başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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