ARAP TURİSTLER GELMEYİNCE TELEFERİK BOŞ KALDI

KIŞ turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'a vatandaşları doğal güzellikler eşliğinde ulaştıran Bursa Teleferik, pandemi etkisi sebebiyle sessiz günlerini geçiriyor.

KIŞ turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ'a vatandaşları doğal güzellikler eşliğinde ulaştıran Bursa Teleferik, pandemi etkisi sebebiyle sessiz günlerini geçiriyor. Özellikle pandemi nedeniyle yeterince Arap turistin gelmemesi, hayal kırıklığına neden oldu. Teleferik, yenilenen hatları ile yaz ve kış aylarında, günde ortalama 8 bin kişiyi, kent merkezinden Sarıalan'a taşıyor.

Kent merkezinden, doğal güzellikler eşliğinde yerli ve yabancı turistleri Uludağ'a ulaştıran Bursa Teleferik'te pandeminin etkileri devam ediyor. Bölgeye en çok Arap turistlerin gelmesi nedeniyle pandemi öncesinde yoğunluğun, özellikle kış turizminde had safhaya ulaştığı teleferikte, bu yıl turistlerin azalması hayal kırıklığına neden oldu.

TELEFERİĞİN AMACI DOĞAL GÜZELLİKLERİ GÖRMEK

Teleferiği genelde yabancı turistlerin sıklıkla tercih ettiğini belirten Bursa Teleferik Acenta Sorumlusu Candemir Filizkıran, yenilenen tesislerinde günde 8 bin kişilik rahat bir kapasite ile hizmet verdiklerini, bu kapasitenin 12 bin kişiye kadar da ulaşabileceğini kaydetti.

2 hattan oluşan ve gidiş-dönüş olmak üzere 18 kilometrelik uzunluğuyla dünyanın en uzun tesisi olarak kabul gören Bursa Teleferik'te yolculuk süresinin de gidiş-dönüş 80 dakika olduğuna değinen Filizkıran, Teleferiğin amacı doğal güzellikler. Dağın simetrisine göre hareket eden bir tesis, bu sebeple hem seyahat, hem taşıma ve aynı zamanda doğal manzarayı da bir gösterme aracı. Bir tren gibi, uçak gibi ulaşım aracı değil, bu sebeple yolculuk ederken şahane görüntüler ile karşılaşıyorsunuz dedi.

BAZI ÜLKELER SINIRLARINI KAPATTI

Pandeminin turizm sektörünü doğrudan etkilediğini ve bazı ülkelerin sınırlarını kapatmasıyla birlikte de teleferikte yoğunluğun azaldığını söyleyen Filizkıran, Irak, Suudi Arabistan, Filistin, Ürdün sınırları kapattı, Burayı sıklıkla ziyaret eden bir çok ülkenin vatandaşları, sınırların kapatılması sonrası gelemedi. Sınırların açıldığı ülkelerde de 15 günlük karantina sürecinden dolayı turistler gelmemeye başladı. Bu sebeple, teleferiğe gelen turist sayısında da düşüş oldu. 2021'de kısmen rahatlama oldu. Pandemi öncesindeki 2018, 2019 verileri, 2020'den çok daha fazla. Bizlerin de 2022 ve daha sonrasındaki sürece ilişkin umuduz çok yüksek diye konuştu.

Türkiye'yi özellikle Arap turistlerin tercih ettiğini vurgulayan Filizkıran, Arap ülkelerinin vatandaşları, yoğunlukla bu bölgeyi tercih ediyor. Uludağ'da serinliğe, doğal güzelliklere, teleferik de ayrı bir güzellik katıyor. Pandemi sonrasına ilişkin beklentilerimiz çok yüksek, bu vizyon ile birlikte hareket ediyoruz ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı