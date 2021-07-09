Arap Topluluğu Birliğinden Kızılay'a kan bağışı desteği
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Arap Topluluğu Birliğinden Kızılay'a kan bağışı desteği

Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan - Haberler | Güncel

Arap Topluluğu Birliği üyeleri, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Arap Topluluğu Birliği üyeleri, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Fatih Camisi avlusunda kurulan stantlara gelen dernek üyeleri ile bazı vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyarak, kan bağışı yaptı.

Kampanyaya İstanbul'da faaliyet gösteren Uluslararası Suriye Evi Derneği ile çeşitli Arap sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

Arap Topluluğu Birliği Başkanı Muhammed Zekioğlu, yaptığı açıklamada, düzenledikleri kan bağışı kampanyasına vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Zekioğlu, Türkiye'nin bütün Müslümanlara ve Araplara yardım ettiğini belirtti.

Suriyeli astronot Muhammed Ahmed Faris ise Türkler ile Arapların kardeş olduklarını kaydetti.

Dedelerinin Çanakkale Savaşı'nda omuz omuza savaşarak, şehit olduklarına dikkati çeken Faris, bugün de kardeşleri için kan vermeye geldiklerini sözlerine ekledi.

Arap Topluluğu Birliğinden Kızılay'a kan bağışı desteği
Arap Topluluğu Birliğinden Kızılay'a kan bağışı desteği
Arap Topluluğu Birliğinden Kızılay'a kan bağışı desteği
Arap Topluluğu Birliğinden Kızılay'a kan bağışı desteği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ebubekir Tokcan

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