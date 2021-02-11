Arap sosyal medya kullanıcıları, BAE Dışişleri Bakanlığı görevinden alınan Enver Gargaş'ı hedef aldı
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Arap sosyal medya kullanıcıları, BAE Dışişleri Bakanlığı görevinden alınan Enver Gargaş'ı hedef aldı

11.02.2021 15:47 | Son Güncelleme: 11.02.2021 15:47
Arap sosyal medya kullanıcıları, BAE Dışişleri Bakanlığı görevinden alınan Enver Gargaş'ı hedef aldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Envar Gargaş'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevinden alınarak yerine iki yeni bakan atanması üzerine Arap sosyal medya kullanıcıları konuyla ilgili Gargaş'ı hedef alan paylaşımlarda bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) Envar Gargaş'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevinden alınarak yerine iki yeni bakan atanması üzerine Arap sosyal medya kullanıcıları konuyla ilgili Gargaş'ı hedef alan paylaşımlarda bulundu.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Er-Radi et-Turki adlı hesaptan yapılan paylaşımda, "Yemen ve Libya'nın yıkım ortağı, Katar ablukasının ortağı, Yuman ve Kıbrıs Rumlarıyla Türkiye'ye karşı aynı safta duran, Peygamber Efendimize karşı yapılan karikatür kampanyasında Fransa'yla beraber duran ve Filistin meselesinde onurlu bir duruşu olmayan Gargaş kullanılmış mendil olarak çöp kutusuna gönderildi." ifadelerine yer verildi.

Muhammed el-Muhaymid adlı kullanıcı esprili bir dil kullanarak, "Özel kaynaklar, Enver Gargaş'ın görevden alınarak Mars gezegenine BAE emiri olarak atandığını teyit ediyor." paylaşımında bulundu.

Twitter kullanıcısı Velid el-Havari ise yaptığı paylaşımda şarkıcı Nancy Ajram'a ait Shakhbat Shakhabit şarkısıyla yeni BAE Dışişleri Bakan'ı Şahbut bin Nahyan'ın ismi arasındaki fonetik benzerliğe atıfta bulunarak, Ajram'ın isteğinin yerine getirilerek "hizmetini aksatan hizmetçi" Gargaş'ın yerine yeni Dışişleri Bakanının atandığını belirtti.

Gargaş'ın istifasını Katar'a yapılan abluka üzerinden gören Fahd el-Maliki adlı Katar vatandaşı ise paylaştığı twitinde "Abluka sırasında Katar'a saldıran Enver Gargaş uçtu ve devri kapandı. Sanıyorum şimdi diyalog için adımlar atılabilir." ifadelerini kullandı.

HureyAksa adlı kullanıcı ise yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Muhammed bin Selman tarafından 'Eldiven' olarak kullanılan Adil el-Cübeyr ve Bin Zayed'in 'başarısız' bakanı Enver Gargaş işlenen suçları örtmek için kullanıldı ve sonrasında da onlardan kurtuldular."

BAE hükümetinde dün değişikliğe gidilerek, BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Envar Gargaş'ın yerine Dışişleri Bakanlığına, Şeyh Şagbut bin Nayhan bin Mubarek al Nahyan'ın, Devlet Bakanlığına da Halife Şahin al Mur'un atandığı kaydedilmişti.

Bu değişiklik kapsamında, Gargaş'ın da BAE Başkanı diplomasi danışmanı olarak görevlendirildiği aktarılmıştı.

Gargaş, Şubat 2008'den bu yana Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı olarak görevini sürdürüyordu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

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