Arap Sağlık 2020: Koronavirüs ile mücadelede yapay zekadan destek
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Arap Sağlık 2020: Koronavirüs ile mücadelede yapay zekadan destek

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde Arap Sağlık 2020 fuarı yapıldı.

05.02.2020 20:18 | Son Güncelleme: 05.02.2020 20:18

'nin kentinde Arap Sağlık 2020 fuarı yapıldı. Arap Sağlık 2020'de hastalıklarla mücadelede kullanılan son teknoloji ürünleri görücüye çıktı. Fuara koronavirüs gibi salgın hastalıklarla mücadelede kullanılabilecek yapay zeka teknolojisi damga vurdu.View on euronews

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu

: Arap Sağlık 2020: Koronavirüs ile mücadelede yapay zekadan destek
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