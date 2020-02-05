Arap Sağlık 2020: Koronavirüs ile mücadelede yapay zekadan destek
CANLI YAYIN: Sabiha Gökçen'de pistten çıkan uçak parçalandı! Canlı aktarıyoruz
Haberler » Dünya » Arap Sağlık 2020: Koronavirüs ile mücadelede yapay zekadan destek - Haberler

Arap Sağlık 2020: Koronavirüs ile mücadelede yapay zekadan destek

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde Arap Sağlık 2020 fuarı yapıldı. Arap Sağlık 2020'de hastalıklarla mücadelede kullanılan son teknoloji ürünleri görücüye çıktı. Fuara koronavirüs gibi salgın hastalıklarla mücadelede kullanılabilecek yapay zeka teknolojisi damga vurdu.

05.02.2020 19:39 | Son Güncelleme: 05.02.2020 19:39
Arap Sağlık 2020: Koronavirüs ile mücadelede yapay zekadan destek

'nin Dubai kentinde Arap Sağlık 2020 fuarı yapıldı. Arap Sağlık 2020'de hastalıklarla mücadelede kullanılan son teknoloji ürünleri görücüye çıktı. Fuara gibi salgın hastalıklarla mücadelede kullanılabilecek yapay zeka teknolojisi damga vurdu.


Koronavirüs ile dünya gündemine oturan salgın hastalıklarla mücadele konusunda yapay zeka kullanılarak üretilen çözümler sergilendi. Cleveland Hospital Acil Doktorları Enstitüsü Başkanı Doktor Jacques, euronews'e yaptığı açıklamalarda salgın hastalıkların yayılmadan önce durdurulmasında yapay zekanın hekimlere yardımcı olabileceğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler