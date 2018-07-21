Arap Parlametnosu, İsrail'in Gazze Saldırısı ve Kudüs Konusunu Görüşmek İçin Toplandı

Arap Parlamento Birliği, Mısır Parlamento Başkanı, Ali Abdul-Al'ın, başkanlığında Filistin yönetiminin de katılımıyla, İsrail'in Gazze saldırısı ve Kudüs meselesini görüşmek üzere Mısır'ın Başkenti Kahire'de 28. oturumunu başlattı.

Parlamento, Kuveyt ve birkaç Arap ülkesinin Kudüs meselesi ve İsrail'in Filistin'deki saldırılarını görüşmek üzere toplandı.

Arap ülkeleri parlamentoların başkanlarının katıldığı toplantıda Başkan Abul Al, Arap Parlamento Birliği'nin, ABD yönetiminin tek taraflı olarak Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail'in Filistin halkına uyguladığı şiddeti görüşmek üzere Arap Parlamentolar Birliği Anlaşmasının 5. Maddesi gereği acil olarak toplandığını söyledi.

Abdul-Al, karar tasarısı heyetinin, Mısır'ın başkanlığında Mısır, Filistin, Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten oluştuğunu belirterek İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçların uluslararası kuruluşlar tarafından soruşturulmasını istedi.

Filistin ve İşgal Altındaki Arap Toprakları Genel Sekreter Yardımcısı Büyükelçi Said Abu Ali, ABD yönetiminin meseleyi çözme doğrultusunda aldığı kararlar sebebiyle olağan istisnai durumların ortaya çıktığını söyledi. ABD'nin Birleşmiş Milletler Yakındoğu Filistin Mültecilerine Yardım Ajansı, UNRWA'yı hedef alması ve Washington'ın UNRWA bütçesine katılımını askıya alması Kuruluşu mali krize sürüklediğini, Filistin yönetimine düşmanca tavır takındığına dikkat çekti.

Genel Sekreter, Amerika'nın İsrail yanlısı tutumunun İsrail'i saldırganlaşmaya ittiğini ve Kudüs'ü tecrit etmeye sevk ettiğini söyledi.

Genel Sekreter Ebul Gheit, İsrail Parlamentosunda, ayırım siyasetine ağırlık veren ve işgal altındaki topraklardaki gösterilere karşı İsrail'in uyguladığı şiddetin artmasına yol açan "Yahudi Milliyetçiliği" kanunun tehlikeleri konusuna uyarıda bulundu. - KAHİRE