Arap Parlamentosu BM'nin İsrail'in ihlallerini soruşturacak uluslararası komisyon kurulması kararından memnun
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Arap Parlamentosu BM'nin İsrail'in ihlallerini soruşturacak uluslararası komisyon kurulması kararından memnun

Arap Parlamentosu BM'nin İsrail'in ihlallerini soruşturacak uluslararası komisyon kurulması kararından memnun
Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel

Arap Parlamentosu, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği ihlallerini soruşturmak üzere bir komisyon kurulmasını öngören kararını memnuniyetle karşıladı.

Arap Parlamentosu, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyinin İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği ihlallerini soruşturmak üzere bir komisyon kurulmasını öngören kararını memnuniyetle karşıladı.

Arap Parlamentosu, BM İnsan Hakları Konseyinin söz konusu kararına dair yazılı açıklama yaptı.

BM'nin kararının, Arap Parlamentosunun olağanüstü oturumunda yaptığı, "işgalci gücün Filistin halkına karşı işlediği suçları soruşturmak üzere uluslararası bir araştırma komitesi kurulması" çağrısıyla aynı doğrultuda olduğu kaydedildi.

Söz konusu kararın, uluslararası toplumun Filistin halkının karşı karşıya olduğu katliamlara karşı sorumluluklarını yerine getirmedeki kararlığına ve suçların yargılanması konusunda ilerleme kaydedilmesine işaret ettiği belirtildi.

İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında işlediği ihlallerini soruşturmak üzere bağımsız bir uluslararası komisyon kurulmasını öngören karardan duyduğu memnuniyeti ifade eden Arap Parlamentosu, komisyonun oluşturulması için prosedürlerin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Parlamento ayrıca özgür dünya ülkelerinden, "bu komitenin görevini kolaylaştırmalarını; yasal, insani ve ahlaki görevlerini yerine getirirken İsrail tarafından çıkarılabilecek tüm engellerin aşılması için her türlü desteği sağlamalarını" istedi.

BM'nin İsrail ihlallerini soruşturacak uluslararası komisyon kurulması kararı

BM İnsan Hakları Konseyi, dün İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren kararı kabul etmişti.

İsrail aleyhindeki karar tasarısı, 14 çekimser, 9 aleyhte, 24 lehte oyla kabul edildi.

Avusturya, Bulgaristan, Kamerun, Çekya, Almanya, Malawi, Marshall Adaları, İngiltere ve Uruguay tasarı aleyhinde oy kullanan ülkeler oldu.

Tasarıya göre, bağımsız soruşturma komisyonu, İnsan Hakları Konseyi Başkanı Fijili Nazhat Shameem Han tarafından atanacak ve 13 Nisan 2021'e kadar ve bu tarihten itibaren iddia edilen tüm uluslararası insan hakları hukuku ihlalleri ve suistimalleri soruşturacak.

Ayrıca ulusal, etnik, ırksal veya dini kimliğe dayalı sistematik ayrımcılık ve baskı dahil devam eden gerilimlerin, istikrarsızlığın ve çatışmaların nedenleri de mercek altına alınacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

Hamas: İsrail'in ihlallerini soruşturmak üzere uluslararası komisyon kurulması doğru bir adım
Hamas: İsrail'in ihlallerini soruşturmak üzere uluslararası komisyon kurulması doğru bir adım
İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulacak
İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulacak
BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren...
BM İnsan Hakları Konseyi, İsrail'in insan hakları ihlallerini soruşturmak üzere acilen bağımsız uluslararası soruşturma komisyonu kurulmasını içeren...
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