Arap Parlamentolar Birliği Ürdün'de ABD'nin sözde barış planı için toplandı

08.02.2020 14:40 | Son Güncelleme: 08.02.2020 14:40

Ürdün'ün başkenti Amman'da, 30. Arap Parlamentolar Birliği Konferansı, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planını görüşmek üzere toplandı.

Konferans, Arap Parlamentolar Birliği ve Ürdün Meclis Başkanı Atıf et-Taravine'nin çağrısıyla "Filistinli kardeşlerimizi haklı davalarında desteklemek ve yardımcı olmak... Bu, Arapların ve Müslümanların da davasıdır" temasıyla düzenlendi.

Konferansın açılışında konuşan Taravine, ABD'nin sözde barış planının, uluslararası meşruiyetin dayandığı tüm temelleri yıktığını ve Filistinlilerin haklarını gasbettiğini söyledi.

Taravine, "Filistin davası en zor aşamadan geçiyor. İşgalci (İsrail) de ABD'den destek alarak haklı davada yanlış bir çözüm ilan etti. Bu da bizim slogan ve söylemlerle yetinmeyip bunun ötesinde bir tutum sergilemenin yollarını aramamızı gerektiriyor." dedi.

Trump'ın sözde barış planı

ABD Başkanı Donald Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Planın açıklandığı toplantıya Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Umman'ın Washington büyükelçileri de katılmıştı.

Kaynak: AA