Arap Örgütlerinden İsrail'e Tepki

Arap Parlamentolar Birliği ve İslami Ulusal Kongre Örgütü, İsrail askerlerinin, Gazze sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adıyla düzenlenen gösterilere müdahale etmesine tepki gösterdi.

Lübnan merkezli İslami Ulusal Kongre Örgütünden yapılan yazılı açıklamada, gösterilere müdahale kınanarak, dönüş yürüyüşünün "topraklarının parçalanamayacağı ve terör, suç ve İsrail ırkçılığının sona erdiğini gösteren bir Filistin deklarasyonu olduğu" ifade edildi.

Örgüt, Arap ve İslam ülkeleri halklarını, "Filistin halkının komplocuları bozguna uğratabilecek güçte olduğunu gösteren" yürüyüşü desteklemeye çağırdı.

Arap Parlamentolar Birliği de İsrail askerlerinin 18 Filistinliyi öldürmesini ve yüzlercesini yaralamasını kınadı.

Birliğin açıklamasında, Filistin halkının geri dönüş ve bağımsızlık mücadelesini destekledikleri belirtilerek, İsrail makamlarından, Filistin halkının Filistin toprakları üzerindeki varlığını sona erdirmeyi amaçlayan tüm uygulamalarına derhal son vermesini istendi.

Açıklamada, dönüş hakkının, uluslararası kanun ve sözleşmelerin garanti altına aldığı Filistin haklarından olduğu vurgulandı.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yılı kapsamında geçen cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halka gerçek mermilerle ateş açıyor. Gösterilerin başladığı ilk günden itibaren 18 Filistinli şehit oldu, bin 500'den fazla Filistinli yaralandı.

Filistinliler bu barışçıl gösterilerini 6 hafta sürdürmeyi planlıyor.

Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı. "Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.