Arap öğrenciler Ukrayna'da ölümün pençesinden kurtuldu, gelecek kaygısına düştü

Ukrayna'da ikamet eden ve çoğunu öğrencilerin oluşturduğu Arap ülkeleri vatandaşları, Rusya'nın bu ülkeye açtığı savaşla birlikte ülkelerine dönerek ölümden kurtulmanın sevincini yaşarken, eğitim hayatlarının yarıda kalmasından endişe ediyor.

Arap hükümetleri ise savaştan kaçarak ülkelerine dönmeyi başaran öğrencilerin bu endişelerini gidermek için istisnai bazı tedbirler almaya çalışıyor.

Ukrayna'da yarısı öğrenci olmak üzere yaklaşık 6 bin kadar vatandaşı bulunan Mısır, bu sorunu yaşayan ülkelerden biri.

Mısır'daki üniversitelere yerleştirilmeyi talep ediyorlar

Savaştan kaçıp ülkesine döndükten sonra devlete ait El-Ahram gazetesine konuşan Mısırlı öğrenci Anan İzzet, yaşadıklarını anlatırken "Ölümün beni dört bir yandan kuşattığını görüyordum." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'da tıp fakültesinde okuduğunu kaydeden İzzet, Mısır'da eğitimine devam edebilme temennisinde bulundu.

Mısırlı bir diğer tıp öğrencisi Abdullah es-Seyyid de daha önce benzeri durumlarda uygulanan kararların yürürlüğe konmasını ve Mısır üniversitelerine yerleştirilmelerini istedi.

Mısır Göç ve Yurtdışındaki Mısırlılar Bakanı Nebile Mekrem, 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, öğrencilerin taleplerini incelemek için ortak bir kayıt formu oluşturulacağını duyurdu.

Fas, öğrenciler için dijital platform oluşturdu

Fas, yaklaşık 8 bin 800 öğrenciyle Ukrayna'daki en büyük öğrenci topluluğuna sahip ülkeler arasında yer alıyor. 3 Mart itibarıyla bunlardan 5 bininin Fas'a döndüğü belirtiliyor.

Rabat yönetimi de söz konusu öğrencilerin eğitim hayatlarıyla ilgili endişelerini bertaraf etmeye çalışıyor. Bu bağlamda Yüksek Eğitim Bakanı Abdullatif Miravi 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan dönen öğrencilere seslenerek, eğitimlerini ülkelerinde tamamlamalarına yardımcı olacaklarını ifade etti.

Miravi, bu amaçla öğrencilerin dosyalarının toplanıp inceleneceği dijital bir platform oluşturulduğunu aktardı.

Tunus'ta kriz masası kuruldu

Ukrayna'daki savaştan kaçmak için uzun mesafeler yürümek zorunda kalan Tunuslu öğrenciler de korku ve derslerinden geri kalmanın hüznünü bir arada yaşadı.

Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi yaptığı açıklamada, konuyla ilgili kurulan kriz masasının, Tunuslu öğrencilerin durumunu ele aldığını ifade etti.

Resmi verilere göre, Ukrayna'da 1500'ün üzerinde Tunuslu öğrenci bulunuyor.

Ürdün, Filistin ve Lübnan hükümetleri de çalışmalarını sürdürüyor

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heysem Ebul Ful 5 Mart'ta yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan ayrılan 820 Ürdünlünün 232'sinin ülkeye ulaştığını belirtti.

Ukrayna'da savaşın başladığı tarihten 2 gün sonra Ürdün Yüksek Eğitim Bakanlığı, ülkeye dönenlerin sayısını, hangi üniversitelerde okuduklarını ve eğitim düzeylerini belirlemek amacıyla dijital bir platform kurdu.

Filistin de Dışişleri Bakanlığının rakamlarına göre şu ana kadar aralarında öğrencilerin de bulunduğu 1100 vatandaşını Ukrayna'dan tahliye etti.

Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, ülkeye dönen öğrencilerin eğitimlerini tamamlamaları için Filistin üniversitelerine kabul edilmeleri konusunun gündemde olduğunu açıkladı.

Lübnan Eğitim Bakanı Abbas el-Halebi de 5 Mart'taki açıklamasında, ülkeye dönen Lübnanlı öğrencilerin durumunu yakından takip ettiklerini ve üniversite öğrencilerinin eğitimlerini devam ettirmelerine olanak tanınması için konunun Yükseköğretim Kuruluna ve gerekirse olağanüstü tedbirler almak üzere Bakanlar Kuruluna sunulacağını kaydetti.