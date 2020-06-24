Arap Ligi'nden "İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakı din savaşı çıkarır" uyarısı
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Arap Ligi'nden "İsrail'in Batı Şeria'yı ilhakı din savaşı çıkarır" uyarısı

BİRLEŞMİŞ Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhakının "din savaşı" başlatabileceği uyarısında bulundu.

Arap Ligi'nden
24.06.2020 20:39 | Son Güncelleme: 24.06.2020 20:48

BİRLEŞMİŞ Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı ilhakının "din savaşı" başlatabileceği uyarısında bulundu.

Gheit, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in ilhak planının İsrail ile Filistin arasındaki barış sürecini tehlikeye attığını söyledi.

Batı Şeria'yı ilhakın hem bölgesel hem de uluslararası güvenliği tehdit edeceğine dikkati çeken Gheit, "İlhak, bölgemizde ve ötesinde din savaşı çıkmasına neden olabilir." dedi.

İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon ise "ülkesinin egemenlik alanını genişletmek istediği topraklar üzerinde tarihi ve yasal hakları olduğunu" ve bunun ilhak olmadığını savundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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