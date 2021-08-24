Arap Konseyinden, Tunus Cumhurbaşkanı'nın yetkileri elinde toplayan kararlarını "süresiz" uzatmasına tepki
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Arap Konseyinden, Tunus Cumhurbaşkanı'nın yetkileri elinde toplayan kararlarını "süresiz" uzatmasına tepki

Arap Konseyinden, Tunus Cumhurbaşkanı'nın yetkileri elinde toplayan kararlarını 'süresiz' uzatmasına tepki
Anadolu Ajansı / Enes Canlı - Haberler | Güncel

Tunus merkezli sivil toplum kuruluşu Arap Konseyi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Meclisin çalışmalarını durdurduğu, tüm milletvekillerinin dokunulmazlıklarının askıya alındığı ve olağanüstü yetkileri üzerinde topladığı kararlarını "süresiz" uzatmasına tepki gösterdi.

Tunus merkezli sivil toplum kuruluşu Arap Konseyi, Cumhurbaşkanı Kays Said'in, Meclisin çalışmalarını durdurduğu, tüm milletvekillerinin dokunulmazlıklarının askıya alındığı ve olağanüstü yetkileri üzerinde topladığı kararlarını "süresiz" uzatmasına tepki gösterdi.

Tunus Cumhurbaşkanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, Said'in "25 Temmuz'da yasama, yürütme ve yargı alanında 30 gün süreyle aldığı istisnai kararları bir sonraki duyuruya kadar uzatmaya karar verdiği" belirtilmişti.

Arap Konseyi de Said'in kararlarının süresiz uzatılmasına dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Said'in 25 Temmuz'da aldığı kararları "süresiz uzatması ve diyaloğu reddetmesi" kınanarak, Tunuslulara demokrasi ve Anayasa etrafında toplanma çağrısı yapıldı.

Konseyin açıklamasında ayrıca bölgede "özgürlük karşıtı ülkelerin" planlarına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

Eski Tunus Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki'nin başkanlığını yaptığı Arap Konseyinde başkan yardımcılığı görevlerini Nobel Barış Ödülü sahibi Yemenli kadın aktivist Tevekkül Kerman ve Mısırlı muhalif siyasetçi Eymen Nur üstleniyor.

Konsey, hedefini; Arap Baharı devrimlerinin korunması, demokrasi inşası ve özgürlükleri savunmak biçiminde açıklıyor.

Tunus'ta ne oldu?

Arap Baharı'nın doğum yeri Tunus'ta belirli aralıklarla ve farklı şiddetlerde devam eden sosyal, ekonomik, politik ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kontrolden çıkmış sağlık krizi nedeniyle, Tunuslular 25 Temmuz'da kitleler halinde sokağa çıkmıştı.

Gösteriler sırasında, ülkedeki yerleşik siyasete de yoğun tepki gösterilmişti. Bazı bölgelerde Meclis'in en büyük partisi Nahda Hareketi'nin merkezlerine saldırılar düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkenin tehlikede olduğu sırada kendisine olağanüstü yetkiler tanıyan Anayasa'nın 80. maddesini hayata geçirdiğini duyurmuştu.

Said, Meclis'in çalışmalarını 30 gün boyunca durdurduğunu, tüm milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırıldığını, başbakanı azlettiğini ve yeni bir başbakan atayacağını, ayrıca yolsuzluk dosyaları için kendisini başsavcı olarak görevlendirdiğini açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Canlı

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Arap Konseyinden, Tunus Cumhurbaşkanı'nın yetkileri elinde toplayan kararlarını "süresiz" uzatmasına tepki - Haberler
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