Arap koalisyonundan Yemen'de Husilere ait askeri kampa hava saldırısı - Haberler
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Arap koalisyonundan Yemen'de Husilere ait askeri kampa hava saldırısı

Arap koalisyonundan Yemen'de Husilere ait askeri kampa hava saldırısı
AA / Hacer Başer - Haberler | Güncel

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in Beyda kentinde İran destekli Husilerin kontrolündeki bir askeri kampa hava saldırısı düzenledi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'in Beyda kentinde İran destekli Husilerin kontrolündeki bir askeri kampa hava saldırısı düzenledi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Arap koalisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Husilerin Beyda'daki Es-Sevadiye askeri kampını silah depolama, tedarik etme ve saldırılar gerçekleştirme amaçlı kullandığı kaydedildi.

Oluşturduğu tehdit nedeniyle Es-Sevadiye askeri kampına hava saldırıları düzenlendiği belirtilen açıklamada, "Operasyonda uluslararası hukuka uygun gerekli tüm önlemleri aldık." ifadesine yer verildi.

Husilerden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen, yaklaşık 7 yıldır İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalara sahne oluyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümet güçlerine destek verdiğini belirtiyor.

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AA / Hacer Başer - Son Dakika Haberleri

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