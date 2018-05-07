Arap Koalisyonundan Husilerin 2 Liderine Saldırı

Yemen'de Husilerin Siyasi Konseyi Başkanı Mahdi Al Şamat ile Yemen İnkılabı Yüksek Komitesi Başkan Muhammed Elhusi'nin içerisinde bulundukları Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na saldırı gerçekleştirildi. Şamat ile Elhusi'nin akıbeti bilinmiyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu tarafından başkent Sana'ya hava saldırısı gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen saldırı sırasında Husilerin iki liderinin başkent Sana'daki Kurtuluş Caddesi'nde yer alan Cumhurbaşkanlığı Sarayında bulundukları sırada gerçekleştirildiği bildirildi.

Husilerin Siyasi Konseyi Başkanı Mahdi Al Şamat ile Yemen İnkılabı Yüksek Komitesi Başkan Muhammed Elhusi'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bulunduğu ve saldırının ardından iki liderin akıbetinin bilinmediği öğrenildi.

Görgü tanıkları, saldırının ardından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na giden yolların kapatıldığını ve Husilerin teyakkuz durumunda olduklarını aktardı. - SANA