Arap koalisyonu: Yemen'in Marib vilayetinde son 24 saatte 310 Husi milis öldürüldü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Arap koalisyonu: Yemen'in Marib vilayetinde son 24 saatte 310 Husi milis öldürüldü

Arap koalisyonu: Yemen'in Marib vilayetinde son 24 saatte 310 Husi milis öldürüldü
AA / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel

Yemen'de hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, ülkenin Marib vilayetinde İran destekli Husilere düzenlenen operasyonlarda 310 milisin öldürüldüğünü bildirdi.

Yemen'de hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, ülkenin Marib vilayetinde İran destekli Husilere düzenlenen operasyonlarda 310 milisin öldürüldüğünü bildirdi.

Arap koalisyonundan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Yemen'in Marib vilayetinde Husilere yönelik 36 operasyon düzenlendiği belirtildi.

Söz konusu operasyonlarda 310 Husi milisin öldürüldüğü, 28 askeri aracın da kullanılmaz hale getirildiği kaydedildi.

Husilerden ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

AA / Mehmet Nuri Uçar - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title